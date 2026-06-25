La actriz venezolana Gaby Spanic no pudo contener las lágrimas al pronunciarse sobre los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

La reconocida intérprete, recordada internacionalmente por protagonizar la exitosa telenovela 'La usurpadora', 'Tierra de pasiones', entre otras, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresar su preocupación por la tragedia que golpea a su país natal.

Aunque desde hace varios años reside en México, donde consolidó una destacada carrera artística, la actriz de 52 años aseguró que vive con profundo dolor lo ocurrido en Venezuela.

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A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, reveló que muchos de sus amigos y compatriotas perdieron sus viviendas tras el fuerte movimiento telúrico.

"Hoy ha sido un día muy difícil. Muchos amigos se quedaron sin hogar, se cayeron edificios. Ha sido un desastre natural muy fuerte", manifestó visiblemente afectada, mientras explicaba que ha estado en contacto con personas que viven en las zonas impactadas.

Spanic también advirtió que el país enfrenta serias limitaciones para responder a una emergencia de esta magnitud. Según expresó, la falta de equipos de rescate, ambulancias e insumos médicos dificulta la atención de las personas afectadas. "Venezuela no está preparada para este tipo de desgracias", expresó la protagonista de 'La venganza'.

Por ello, hizo un llamado a la solidaridad internacional y pidió a gobiernos, organizaciones y ciudadanos apoyar a Venezuela con ayuda humanitaria.

"Les pido a todos los países del mundo que ayuden a mi país enviando ayuda económica, ambulancias, medicamentos y equipos de rescate, porque lo que ha pasado ha sido terrible y no hay capacidad para atender a tanta gente inocente", afirmó.

¿Cuántas personas fallecieron en Venezuela tras el terremoto?

La cifra de víctimas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela continúa en aumento. De acuerdo con el más reciente balance oficial, ya son 188 las personas fallecidas y 1.520 los heridos tras los fuertes sismos de magnitudes 7,5 y 7,2 registrados durante la noche del miércoles, que afectaron varias regiones del país, incluida Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, entregó la actualización este jueves 25 de junio y señaló que las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más golpeadas, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.