Nuevos detalles han salido a la luz en torno al misterioso caso de Natalia Villalba, la mujer de 37 años encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento de Chapinero. La investigación judicial avanza con el análisis de pistas clave que apuntan hacia la sombra de dos ciudadanos extranjeros.

Según reportes oficiales, la macabra escena quedó al descubierto el pasado 22 de junio, cuando el contrato de arrendamiento del inmueble llegó a su fin. Ante la falta de respuesta de los ocupantes, una empleada de limpieza ingresó al lugar y se topó con una maleta abandonada en la ducha; en su interior yacía el cuerpo de la víctima. Minutos después, peritos del CTI de la Fiscalía asumieron el control del lugar y recolectaron los pasaportes de Villalba, documentos que registran múltiples sellos de viajes.

Los movimientos de los extranjeros

El foco de la investigación se concentra ahora en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, las cuales arrojaron dos movimientos sospechosos antes del hallazgo: la de un ciudadano estadounidense, quien entre el 3 y el 7 de junio entró al apartamento. Tras su salida, Natalia extendió su estadía en el inmueble de forma individual.

De igual manera, están tras la pista de un ciudadano británico, de quien las cámaras registraron la entrada 17 de junio; luego abandonó el edificio al día siguiente. No obstante, los videos despertaron las alarmas al captarlo mientras trasladaba sábanas desde el apartamento hacia el área de lavandería de la edificación.

Actualmente, el equipo forense trabaja en la recolección de huellas dactilares y analiza detalladamente los videos de los alrededores. El objetivo de las autoridades es determinar con precisión la fecha exacta en la que se produjo la muerte de Natalia y esclarecer la responsabilidad de los extranjeros involucrados en el trágico desenlace.