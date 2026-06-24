Clínica Infantil Colsubsidio cerraría temporalmente por problemas financieros

La Clínica Infantil Colsubsidio, ubicada en Chapinero y considerada uno de los centros pediátricos de mayor volumen en el país, cerraría temporalmente su servicio de urgencias a partir del 1 de julio de 2026.

La decisión estaría relacionada con retrasos en los pagos por parte de Famisanar EPS, que, según Caracol Radio, ascienden a más de 702.000 millones de pesos.

Aunque la entidad no se ha pronunciado oficialmente, fuentes citadas por medios nacionales señalaron que la medida responde al incumplimiento de obligaciones económicas por parte de la EPS.

Pese al cierre temporal de urgencias, la clínica mantendría la atención para pacientes oncológicos e infantes diagnosticados con hemofilia.

Preocupación del sindicato

La situación generó preocupación en el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia, que rechazó la medida y pidió la intervención urgente de las autoridades competentes.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales, al gobierno electo y a los entes de control para que se tomen medidas inmediatas que eviten este daño irreparable a nuestros NNA”, indicó el sindicato.

La organización también señaló que la decisión podría desconocer un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenaría tomar acciones antes del cierre de servicios o camas pediátricas.

El cierre se daría en medio de un proceso de reorganización de la planta de personal de la entidad, que contemplaría la reubicación de colaboradores en otras áreas y servicios.

De acuerdo con versiones conocidas por medios, los ajustes podrían implicar una reducción cercana a la mitad de los trabajadores.

¿Qué está pasando con Famisanar?

Famisanar EPS, una de las más grandes del país, se encuentra intervenida por la Superintendencia de Salud desde 2023.

Según el Ministerio de Salud, actualmente cuenta con cerca de 2,5 millones de afiliados.