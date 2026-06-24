La elección de Abelardo de la Espriella ya empieza a generar lecturas desde los mercados internacionales. Uno de los análisis más recientes proviene de J.P. Morgan, que presentó la tesis T.I.G.R.E., un marco con el que busca evaluar las perspectivas económicas y de inversión de Colombia durante el nuevo gobierno.

Según el banco de inversión, el modelo se basa en cinco pilares que podrían definir el rumbo de la administración: Comercio (Trade), Inversión (Investment), Crecimiento (Growth), Ajuste Fiscal (Retrenchment) y Seguridad y Orden (Enforcement).

¿Qué ve J.P. Morgan en la economía colombiana?

Dentro de los cinco componentes, la entidad considera que la inversión representa la principal oportunidad de transformación económica. El informe destaca la reapertura de contratos de exploración de petróleo y gas, así como el desarrollo de recursos no convencionales, como factores con potencial para dinamizar el sector energético.

En materia de crecimiento, J.P. Morgan identifica cinco motores para la economía colombiana: hidrocarburos, agroindustria, vivienda, flexibilización laboral y formación técnica en sectores emergentes como la inteligencia artificial y la robótica.

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La tesis también resalta la necesidad de mantener disciplina fiscal para fortalecer la confianza de los mercados y enfrentar los desafíos de las finanzas públicas.

Seguridad, comercio y confianza inversionista

Otro de los puntos destacados por la entidad financiera es el componente de seguridad y orden, que identifica como una diferencia relevante frente a la administración anterior. Según el análisis, este enfoque estaría relacionado con el fortalecimiento de la autoridad del Estado, la lucha contra el narcotráfico y una cooperación más estrecha con Estados Unidos.

En cuanto al comercio, J.P. Morgan considera que existe potencial para revitalizar sectores exportadores y abrir nuevas oportunidades de integración económica para Colombia.

La tesis T.I.G.R.E. aparece apenas días después de la elección presidencial y se convierte en una de las primeras evaluaciones de una firma financiera internacional sobre las perspectivas económicas del país bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.