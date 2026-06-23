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Súper Astro Sol: número y signo ganador del 23 de junio

Mar, 23/06/2026 - 18:24
Resultado de Súper Astro Sol del 23 de junio de 2026: número ganador, signo zodiacal, sorteo y premios entregados.
Súper Astro Sol: número y signo ganador del 23 de junio
Créditos:
Inteligencia Artificial

Súper Astro Sol compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego de suerte y azar permite ganar hasta 42.000 veces el valor apostado, siempre que el jugador acierte las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal correspondiente.

El sorteo de Astro Sol se realiza de lunes a sábado, a las 2:30 p. m. Los jugadores pueden apostar seleccionando un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

¿Cómo reclamar el premio?

Recuerde que los ganadores tienen un plazo máximo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio. Para hacerlo, deben presentar el tiquete original, sin tachones, enmendaduras ni alteraciones, y con la información clara y legible.

También se debe presentar un documento de identidad válido. Según el monto del premio, el pago puede realizarse en puntos de venta autorizados o mediante el procedimiento establecido por el operador.

Premiación

El premio mayor para quien acierte las cuatro cifras y el signo se calcula multiplicando por 42.000 el valor apostado. Para tres cifras más el signo, el premio equivale a 1.000 veces la apuesta, y para dos cifras más el signo, corresponde a 100 veces el monto apostado.

En el sorteo de este martes, Súper Astro Sol reportó 4.466 ganadores y premios por un valor total de $441.912.700.

Resultados

Este martes 23 de junio de 2026 se realizó el sorteo 5463 de Súper Astro Sol. A continuación, los resultados:

Número ganador: 3444

Signo ganador: Piscis

 

Astro Sol
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