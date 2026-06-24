La investigación por la masacre de una familia evangélica en Aguachica, Cesar, registró un avance clave. Por primera vez, dos de los implicados aceptaron su participación en el crimen que conmocionó al país a finales de 2024 y serán condenados mediante preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo, quienes reconocieron su responsabilidad en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024, cuando fueron asesinados un pastor religioso, su esposa y sus dos hijos en un establecimiento comercial de Aguachica.

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De acuerdo con la investigación, ambos viajaron desde Barranquilla hasta Aguachica y participaron en la coordinación de la acción criminal junto con otros involucrados. Las pruebas recopiladas por las autoridades indican que habrían cumplido un papel clave en la logística del ataque, realizando seguimientos a las víctimas y facilitando el transporte utilizado durante la ejecución del crimen.

El papel que tuvieron en el ataque

Según la Fiscalía, videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios permitieron establecer que los hoy procesados condujeron las motocicletas utilizadas para movilizar a los responsables del asesinato.

La investigación señala que los atacantes llegaron al lugar en dos motocicletas y un automóvil. Posteriormente, uno de ellos ingresó al establecimiento y disparó contra las víctimas. Tres integrantes de la familia murieron en el lugar y una cuarta víctima falleció dos días después en un centro médico.

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Serán condenados

Una juez penal de conocimiento de Aguachica avaló los preacuerdos alcanzados con la Fiscalía. Como resultado, Valderrama Cuba y Barraza Castillo recibirán condenas superiores a 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, en calidad de cómplices.

La decisión representa uno de los avances más importantes dentro del proceso judicial por la masacre que impactó a la comunidad de Aguachica y que generó rechazo en distintos sectores del país. Mientras tanto, las autoridades continúan las actuaciones contra los demás involucrados en el crimen.