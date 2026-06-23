Registraduría defiende el preconteo: coincidió 99,997 % con escrutinio de jueces

La Registraduría Nacional informó que el preconteo de la segunda vuelta presidencial coincidió en 99,997 % con el escrutinio de primer nivel realizado por jueces de la República. La entidad sostuvo que las modificaciones fueron mínimas tras la revisión oficial.

Registraduría reportó alta coincidencia

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes 23 de junio que el preconteo de votos coincidió en 99,997 % con el escrutinio de primer nivel adelantado por jueces de la República en todo el país.

Según la entidad, ese primer nivel de escrutinio ya finalizó y estuvo a cargo de cerca de 9.000 jueces y notarios, distribuidos en 2.992 comisiones escrutadoras. La Registraduría aseguró que el resultado muestra que los cambios frente al preconteo fueron mínimos.

El dato es relevante porque el preconteo es la herramienta que permite divulgar resultados preliminares la noche de elecciones, pero no tiene el mismo alcance jurídico que el escrutinio, que corresponde a la revisión oficial de los votos y actas.

En su boletín, la Registraduría sostuvo que los niveles de acierto del preconteo ratifican la eficiencia de esta herramienta dentro del sistema electoral colombiano. También afirmó que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados fue exitoso.

Qué significa el escrutinio de primer nivel

El escrutinio de primer nivel es una fase de revisión en la que se contrastan los resultados reportados en las mesas de votación con los documentos electorales correspondientes. En este caso, la tarea fue encabezada por jueces de la República y notarios en comisiones escrutadoras en el territorio nacional.

La Registraduría indicó que el proceso concluyó en las últimas horas y que participaron más de un millón de colombianos en distintas funciones relacionadas con la jornada electoral. En ese grupo se incluyen jurados, testigos, funcionarios, Fuerza Pública, organismos de control y misiones de observación.

La entidad también destacó que las modificaciones encontradas durante el escrutinio fueron reducidas frente a los datos divulgados inicialmente. Sin embargo, el boletín se refiere al cierre del primer nivel de revisión, por lo que no debe confundirse con la proclamación final de resultados.

La diferencia es clave en el contexto poselectoral. Mientras el preconteo sirve para informar de manera rápida a la ciudadanía, el escrutinio es el procedimiento oficial que revisa, consolida y valida los resultados en las distintas etapas previstas por la organización electoral.

Lo que sigue en el proceso electoral

Tras el cierre del escrutinio de primer nivel, el proceso debe continuar con las etapas correspondientes para la consolidación definitiva de los resultados. Esa revisión es la que permite avanzar hacia la declaratoria formal de la elección.

El reporte de la Registraduría llega en medio de la discusión pública sobre la confiabilidad del sistema electoral y la diferencia entre resultados preliminares y oficiales. Por ahora, la entidad sostiene que la coincidencia del 99,997 % confirma que el preconteo tuvo un alto nivel de precisión frente a la revisión hecha por los jueces.

La siguiente fase estará marcada por la consolidación de los resultados en las instancias correspondientes y por las decisiones de las autoridades electorales frente a eventuales reclamaciones o revisiones pendientes.