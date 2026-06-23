El presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Lidio García Turbay, cruzaron mensajes por la firma pendiente de la ley de energía nuclear. El mandatario habló de un supuesto bloqueo al trámite, mientras García defendió la independencia del Congreso.

La firma pendiente que abrió el choque

La discusión comenzó cuando el presidente Gustavo Petro aseguró que no ha podido sancionar la ley de energía nuclear con fines pacíficos porque aún falta una de las firmas requeridas para completar el trámite. Según el mandatario, el Gobierno ya consiguió tres firmas, pero sigue pendiente la del presidente del Senado, Lidio García Turbay.

Petro afirmó que funcionarios del Ejecutivo intentaron ubicar a los responsables de firmar la norma durante el receso legislativo, antes de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio. En su mensaje, dijo que la ausencia de la firma impedía que la ley entrara en vigencia y sugirió que podría tratarse de una maniobra política.

El mandatario fue más allá y habló de un supuesto sabotaje contra el desarrollo de la energía nuclear en Colombia. También vinculó el caso con sus críticas sobre soberanía tecnológica, capacidad computacional y seguridad del sistema de escrutinio electoral, temas que ha venido mencionando tras la segunda vuelta presidencial.

La norma en discusión es conocida como Ley Nuclear Átomos para la Vida. Fue aprobada por el Congreso y busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, una autoridad encargada de regular, inspeccionar, otorgar licencias y vigilar el uso de tecnologías nucleares y radiaciones ionizantes en el país.

La respuesta de Lidio García

El presidente del Senado respondió también en redes sociales y rechazó el tono del reclamo presidencial. García sostuvo que el titular del Senado no es un funcionario subordinado al Ejecutivo ni está obligado a actuar según las urgencias del Gobierno.

En su respuesta, el congresista defendió la autonomía del Congreso y aseguró que cumplirá sus obligaciones dentro de las competencias de su cargo. También dijo que la separación de poderes no puede depender de emplazamientos públicos en redes sociales.

García agregó que durante la legislatura le correspondió sancionar algunas leyes porque, según él, el Gobierno dejó vencer los términos constitucionales para hacerlo. Entre los ejemplos mencionó la ley que creó el Fondo de Emprendimiento de Cafés Especiales y la Ley 2540 de 2025, relacionada con arbitraje en procesos ejecutivos.

El cruce dejó el trámite legislativo en el centro de una nueva tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras Petro insiste en que la ley no puede sancionarse por falta de una firma, García sostiene que el Senado debe actuar con independencia institucional.

Qué sigue con la ley nuclear

La Constitución establece que, una vez aprobado un proyecto por ambas cámaras, pasa al Gobierno para sanción presidencial. Si no hay objeciones, el Ejecutivo debe promulgarlo como ley dentro de los términos correspondientes.

En este caso, el punto pendiente es completar el trámite formal que permita la sanción presidencial. Hasta que eso ocurra, la ley de energía nuclear no podrá entrar plenamente en vigencia.

La discusión ocurre a pocas semanas del 20 de julio, cuando se instalará una nueva legislatura. Para el Gobierno, la norma es clave dentro de su agenda de transición energética y desarrollo tecnológico. Para el Senado, el trámite debe surtirse sin presiones del Ejecutivo y con respeto por la separación de poderes.