Así cayó una convención internacional de peleas de perros cerca de Bogotá

Trece personas fueron condenadas a 31 meses y 15 días de prisión por organizar y participar en una convención internacional clandestina de peleas de perros realizada en una finca de La Calera, municipio aledaño a Bogotá, informó este martes la Fiscalía General.

Según la acusación, los sentenciados aceptaron cargos por los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. Estas conductas fueron agravadas porque, de acuerdo con las autoridades, se ejecutaron con fines de explotación económica.

El operativo en La Calera

La investigación del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) estableció que el evento se realizó el pasado 14 de marzo en una finca de la vereda Aurora Alta. Allí, los organizadores acondicionaron un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para los asistentes, así como un cuadrilátero de madera destinado a los enfrentamientos entre los animales.

Durante un operativo de registro en el inmueble, las autoridades encontraron dos perros muertos con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Además, rescataron a 12 canes, de los cuales seis presentaban afectaciones físicas y psicológicas compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de actividades.

Por estos hechos fueron capturadas las 13 personas ahora condenadas. Entre ellas figuran nueve ciudadanos de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar en las peleas.

También fueron condenados cuatro colombianos, entre ellos Julián Esteban León Ramírez, señalado como organizador de la convención, y el veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández.

Condena e inhabilidad

Las peleas de perros están prohibidas en Colombia desde la aprobación, en 2025, de la Ley Ángel, que protege a los animales del maltrato y establece que quien cause su muerte puede enfrentar penas de prisión de hasta cuatro años y multas millonarias.

La sentencia impuesta a cada uno de los responsables fue de 31 meses y 15 días de prisión, además del pago de una multa equivalente a 49,9 millones de pesos, alrededor de 14.500 dólares.

La decisión judicial también les impuso una inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con la tenencia y el cuidado de animales durante el mismo tiempo de la condena.