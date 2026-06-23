La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), capturó en Bogotá e Ibagué a dos personas señaladas de cometer delitos sexuales contra una menor de edad y de almacenar y comercializar material de explotación sexual infantil.

El operativo se realizó de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y contó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), luego de varios meses de investigación adelantada por el Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia.

Las capturas se hicieron efectivas en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por el Juzgado 63 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Investigación inició tras denuncia de la madre de la víctima

Según las autoridades, la investigación penal comenzó el 19 de mayo de 2025, luego de la denuncia interpuesta por la madre de la víctima.

De acuerdo con el material probatorio recopilado, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y 2021, periodo en el que la menor tenía entre 11 y 13 años. La pareja capturada habría aprovechado el entorno de confianza para cometer los abusos y registrar fotográficamente los hechos.

La investigación también estableció que dicho material era almacenado, comercializado y distribuido mediante plataformas digitales.

FBI apoyó la investigación por rastros digitales

Las autoridades señalaron que en mayo de 2025 la víctima comenzó a recibir mensajes a través de redes sociales, mediante los cuales era presuntamente presionada para enviar nuevo material íntimo bajo amenazas de divulgar imágenes captadas años atrás.

"Debido al rastro digital de los perfiles administrados en el extranjero, las labores de policía judicial permitieron establecer que los dinamizadores operaban desde territorio estadounidense", explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL.

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El oficial indicó que esta situación permitió activar mecanismos de cooperación internacional con el FBI para avanzar en la identificación de los responsables y establecer posibles conexiones con redes transnacionales dedicadas a este tipo de delitos.

Capturados fueron enviados a centro carcelario

La Fiscalía General de la Nación imputó a los detenidos los delitos de proxenetismo con menor de edad, pornografía con personas menores de 18 años, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Posteriormente, un juez de control de garantías legalizó las capturas y les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y aseguró que continuará fortaleciendo las investigaciones contra los delitos sexuales y la explotación infantil en entornos digitales.