La noche del 23 de junio en Guadalajara no fue apta para cardíacos, pero terminó con sabor a café y fiesta. La Selección Colombia saltó al césped del coloso mexicano con una misión clara: sellar su pasaporte a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de manera anticipada. Y lo consiguió, aunque tuvo que picar piedra frente a una rocosa e incansable República Democrática del Congo.

Desde el pitazo inicial, el libreto del partido estuvo en manos de los dirigidos por Néstor Lorenzo. La Tricolor se adueñó del balón, buscando dañar a los africanos con sociedades rápidas por el sector izquierdo, donde Luis Díaz intentaba desequilibrar. Sin embargo, el muro congoleño se mantuvo firme, sostenido en gran parte por la monumental actuación de su arquero, Lionel M’Pasi N’Zau, quien se vistió de héroe ahogando cada grito de gol colombiano. El descanso llegó con un amargo 0-0 que no reflejaba lo visto en la cancha.

Los cambios de Lorenzo y el desahogo

En el complemento, Lorenzo entendió que necesitaba frescura e inventiva en el último cuarto. Movió el banco y mandó a la cancha a Juan Fernando Quintero por James Rodríguez, y a Jhon Córdoba en lugar de Luis Javier Suárez. El equipo ganó en verticalidad.

La recompensa llegó al minuto 75. En una jugada tejida con la precisión de un cirujano, 'Juanfer' Quintero frotó la lámpara y asistió de manera perfecta a Daniel Muñoz. El lateral, con el olfato de un delantero letal, definió con categoría para romper el cerrojo africano y desatar la locura en las tribunas.

Los minutos finales tuvieron drama: a Luis Díaz le anularon dos anotaciones (una por falta previa y otra por fuera de lugar), lo que le dio un tinte de suspenso al cierre, pero el marcador no se movió más.

Con la mirada en Portugal y el ajedrez de la segunda ronda

Con este trabajado 1-0, Colombia llegó a los ansiados seis puntos, inscribiendo su nombre en los dieciseisavos de final junto a gigantes como Estados Unidos, México, Francia, Alemania y Argentina.

Ahora, el panorama es un apasionante tablero de ajedrez. Todo se definirá este sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. en Miami, en un choque de titanes contra Portugal. No es un partido más: está en juego el liderato del Grupo K y será el escenario del reencuentro histórico entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Los cálculos para la segunda fase ya empezaron:

• Si Colombia asegura el primer lugar: Se medirá ante uno de los mejores terceros, que or ahora sería la selección de Croacia.

• Si cae al segundo o tercer puesto: el destino la cruzará inevitablemente con el Grupo L, donde Inglaterra y Ghana (que vienen de empatar sin goles) definirán un camino mucho más espinoso para los cafeteros.