Cepeda acepta resultados electorales, pero anuncia que hará oposición

El excandidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles su derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,78 %, y ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estado del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, manifestó Cepeda en una declaración pública.

El senador aseguró que tomó esa decisión “como un acto de responsabilidad democrática” y afirmó que busca contribuir “a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”.

“Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, agregó.

Denuncias sobre las elecciones

Aunque reconoció los resultados electorales, Iván Cepeda aseguró que no guardará silencio frente a las denuncias que ha venido formulando sobre una presunta injerencia de Estados Unidos a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella, particularmente se refirió a las declaraciones del presidente de ese país, Donald Trump, en apoyo al candidato de derecha.

El excandidato también insistió en sus señalamientos sobre una supuesta compra de votos por parte de esa campaña, hechos que, según él, deben ser investigados por las autoridades competentes.

Vigilancia al nuevo Gobierno

Aunque aceptó la victoria de De la Espriella, Cepeda dejó claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y aseguró que defenderá la democracia y las libertades públicas.

“Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política”, afirmó, antes de advertir que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, se estigmatice a los movimientos sociales o se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada “como enemigos internos”.

Asimismo, sostuvo que tampoco aceptará “tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República” ni restricciones a la libertad de expresión y opinión.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produce tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuye a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por la estrechez del resultado entre los dos aspirantes.

Un resultado estrecho

Cepeda también destacó lo ajustado del resultado electoral y señaló que “la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano”.

Según el senador, quien volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030 tras quedar en segundo lugar en las votaciones, esa diferencia refleja la intensidad del debate político durante la campaña y la responsabilidad que tendrán las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

El dirigente indicó, además, que el proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales está “prácticamente concluido”. También agradeció a los miles de testigos, abogados y observadores electorales que participaron en la vigilancia de los comicios por parte del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.