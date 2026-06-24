Petro confirma que iniciará empalme, aunque cuestiona las elecciones

El presidente Gustavo Petro confirmó que iniciará el proceso de empalme con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, aunque mantuvo fuertes cuestionamientos sobre la validez de las elecciones presidenciales.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que avanzará en la transición institucional, pero planteó dudas sobre una posible injerencia extranjera en el proceso electoral.

Sus señalamientos se concentran en el presunto respaldo del expresidente Donald Trump al candidato electo.

La comparación con Rumania

Petro comparó el caso colombiano con lo ocurrido en Rumania, donde unas elecciones fueron anuladas por intervención extranjera.

A partir de ese precedente, cuestionó por qué en Colombia no se aplicaría un criterio similar si, según él, hubo una participación externa en favor de uno de los aspirantes.

“¿Con qué derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y Colombia no?”, preguntó el jefe de Estado, al hacer referencia a organismos internacionales como la ONU y la OEA.