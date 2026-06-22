Las autoridades de Bogotá reportaron en las últimas horas un macabro hallazgo en la localidad de Chapinero. Una mujer fue encontrada sin vida, al parecer, en el interior de una maleta dentro de un alojamiento de la plataforma Airbnb. Por las características del hecho, el caso está siendo investigado como una muerte violenta.

De acuerdo con las primeras informaciones, el suceso tuvo lugar en un edificio de apartamentos destinados al alquiler turístico, ubicado en las inmediaciones del CAI Virrey (calle 95 con carrera 21). Si bien en principio se habló que la víctima fue localizada en una habitación del séptimo piso de la edificación, la Policía indica que el hallazgo se dio en el interior del baño de la vivienda.

La investigación y sospechosos

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió de inmediato el caso, adelantando los actos urgentes y el levantamiento del cadáver. Los peritos buscan esclarecer las circunstancias del crimen, así como recolectar material probatorio que permita identificar a los responsables.

Aunque la identidad de la fallecida no ha sido revelada oficialmente, las autoridades confirmaron que era oriunda de Cúcuta, Norte de Santander. Las primeras pesquisas señalan que la mujer había ingresado al lugar acompañada por una persona que presuntamente es de nacionalidad estadounidense. Hasta el momento, se desconoce el género y el paradero de dicho acompañante, quien es considerado pieza clave en la investigación.