Bogotá reforzó la protección a los ciclistas en corredores estratégicos de la ciudad con la presencia de Gestores del Orden y la Policía Metropolitana desde las 4:30 de la madrugada, especialmente en puntos donde se habían identificado riesgos de hurto de bicicletas.

Uno de los sectores priorizados es la Autopista Norte con calle 153, un corredor altamente transitado por personas que usan la bicicleta para movilizarse hacia sus trabajos, estudios o actividades deportivas.

La Administración Distrital tomó esta decisión luego de analizar reportes ciudadanos, indicadores de seguridad y dinámicas de conflictividad en la zona, donde se habían registrado hurtos durante las primeras horas del día.

Según la Secretaría de Seguridad, factores como la baja iluminación, las obras de infraestructura, los cerramientos y las lonas instaladas en el sector generaban condiciones que facilitaban el actuar de los delincuentes.

Ante este panorama, los Gestores del Orden hacen recorridos diarios, dialogan con la ciudadanía, identifican riesgos y mantienen comunicación directa con la Policía Metropolitana de Bogotá para reportar cualquier situación sospechosa en tiempo real.

Gracias a este trabajo articulado, el corredor de la Autopista Norte con calle 153 completa más de tres semanas sin registrar hurtos de bicicletas, de acuerdo con el Distrito.

Rutas Seguras para ciclistas en Bogotá

La estrategia también se desarrolla en otros puntos clave para los ciclistas, como el sector de Belisario, sobre la carrera Séptima, donde Gestores del Orden y Policía acompañan recorridos deportivos y recreativos.

Este despliegue hace parte de la estrategia Rutas Seguras, liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, junto con Movilidad, la Secretaría de la Mujer, el IDRD y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las Rutas Seguras operan todos los días, de domingo a domingo, entre las 4:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con 98 integrantes de la Policía Metropolitana entre profesionales y auxiliares.

Los corredores habilitados son la Autopista Norte, desde la calle 170 hasta el peaje Los Andes; Patios, desde la carrera Séptima con calle 85 hasta el peaje Patios; y Verjón, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 11 de la vía a Choachí.

Hurto de bicicletas bajó en Bogotá

De acuerdo con las cifras oficiales, el hurto de bicicletas en Bogotá mantiene una tendencia a la baja en el acumulado entre enero y mayo.

En 2023 se registraron 3.531 casos; en 2024, 3.473; en 2025, 3.185; y en lo corrido de 2026, la cifra llegó a 2.744 casos, el nivel más bajo de los últimos años.

Esto representa una reducción de 13,8 % frente al mismo periodo del año anterior.

La Secretaría de Seguridad aseguró que estos resultados responden a la combinación de prevención, presencia institucional, articulación operativa y trabajo permanente en los territorios.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123. Además, quienes sean víctimas de un delito pueden comunicarse con la línea AIDE, al (601) 377 9595, extensión 1137, donde recibirán orientación y apoyo para denunciar las 24 horas.