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Cayó alias 'Alex Pereira', uno de los delincuentes más buscados de Colombia

Sáb, 27/06/2026 - 09:32
El presunto cabecilla de la Oficina de la Costa Bolívar fue expulsado de Panamá y quedó en poder de las autoridades colombianas.
Captura
Créditos:
Migración Colombia

Migración Colombia entregó a las autoridades a alias 'Alex Pereira', señalado como uno de los delincuentes más buscados del país y presunto cabecilla de la estructura criminal conocida como Oficina de la Costa Bolívar.

El hombre, de 37 años, fue expulsado de Panamá por portar documentación falsa y llegó al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, donde oficiales de Migración Colombia verificaron sus antecedentes.

Según la autoridad migratoria, alias 'Alex Pereira' era buscado en 196 países mediante circulares azul y roja de Interpol. Además, tenía nueve órdenes de captura vigentes por delitos como: concierto para delinquir, hurto agravado, porte ilegal de armas, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades ofrecían hasta 20 millones de pesos por información que permitiera su ubicación y captura. Tras el procedimiento migratorio, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para hacer efectivas las órdenes en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, alias 'Alex Pereira' tendría injerencia en varios sectores de Cartagena, desde donde presuntamente coordinaba extorsiones contra comerciantes y homicidios al servicio de otras estructuras criminales.

 

BUSCADOS
Créditos:
POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de los controles migratorios para la seguridad del país.

Migración Colombia
Cartagena
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