Migración Colombia entregó a las autoridades a alias 'Alex Pereira', señalado como uno de los delincuentes más buscados del país y presunto cabecilla de la estructura criminal conocida como Oficina de la Costa Bolívar.

El hombre, de 37 años, fue expulsado de Panamá por portar documentación falsa y llegó al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, donde oficiales de Migración Colombia verificaron sus antecedentes.

Según la autoridad migratoria, alias 'Alex Pereira' era buscado en 196 países mediante circulares azul y roja de Interpol. Además, tenía nueve órdenes de captura vigentes por delitos como: concierto para delinquir, hurto agravado, porte ilegal de armas, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.