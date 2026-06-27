“Junto a él”: Cepeda dice que liderará la oposición con Petro

El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda publicó un comunicado de diez puntos en el que defendió su papel dentro del progresismo y afirmó que ejercerá el liderazgo de la oposición junto al presidente Gustavo Petro.
El pronunciamiento fue difundido después de la reunión que sostuvo con Petro en la Casa de Nariño, en medio del reacomodo del oficialismo tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. En esa elección, el Consejo Nacional Electoral confirmó como presidente electo a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.960.166 votos frente a 12.708.312 de Cepeda.
En su mensaje, Cepeda aseguró que en los últimos días se han desarrollado “múltiples campañas” en su contra y contra integrantes de su equipo. Sin embargo, no detalló responsables ni hechos específicos. Su respuesta se centró en reivindicar la votación obtenida, su trayectoria política y el mandato que, según dijo, recibió de sus electores.
El excandidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida sostuvo que los más de 12,7 millones de votos representan un respaldo a su proyecto político, al gobierno de Petro y a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. También afirmó que esa cifra corresponde a la votación más alta alcanzada por el progresismo en Colombia.
El nuevo papel del progresismo
Uno de los puntos centrales del comunicado fue la definición del liderazgo opositor. Cepeda señaló que Petro es “nuestro máximo líder” y el “artífice del primer gobierno progresista”. Luego agregó: “Junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición”.
Con esa frase, Cepeda ubicó su papel en la nueva etapa política que comenzará con el gobierno de De la Espriella. El senador dijo que dedicará los próximos años a defender el legado del progresismo, las reformas sociales y la consolidación del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.
El mensaje también anticipa que Cepeda buscará mantener presencia territorial y acompañamiento a sectores sociales. Según su comunicado, su oposición estará dirigida contra la “extrema derecha” y contra cualquier intento de reversar las reformas impulsadas durante el gobierno Petro.
La declaración tiene efectos inmediatos en el Congreso. Por norma constitucional, el candidato presidencial que obtiene la segunda votación tiene derecho a una curul en el Senado, mientras que su fórmula vicepresidencial puede ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Por eso, Cepeda y Quilcué quedan llamados a cumplir un papel legislativo en el periodo que comienza el 20 de julio.
Lo que sigue será la instalación del nuevo Congreso y la definición formal de las bancadas frente al gobierno entrante. El presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto, fecha en la que el progresismo pasará oficialmente de ser gobierno a ocupar el lugar de oposición.