“Junto a él”: Cepeda dice que liderará la oposición con Petro

El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda publicó un comunicado de diez puntos en el que defendió su papel dentro del progresismo y afirmó que ejercerá el liderazgo de la oposición junto al presidente Gustavo Petro.

El pronunciamiento fue difundido después de la reunión que sostuvo con Petro en la Casa de Nariño, en medio del reacomodo del oficialismo tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. En esa elección, el Consejo Nacional Electoral confirmó como presidente electo a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.960.166 votos frente a 12.708.312 de Cepeda.

En su mensaje, Cepeda aseguró que en los últimos días se han desarrollado “múltiples campañas” en su contra y contra integrantes de su equipo. Sin embargo, no detalló responsables ni hechos específicos. Su respuesta se centró en reivindicar la votación obtenida, su trayectoria política y el mandato que, según dijo, recibió de sus electores.

El excandidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida sostuvo que los más de 12,7 millones de votos representan un respaldo a su proyecto político, al gobierno de Petro y a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. También afirmó que esa cifra corresponde a la votación más alta alcanzada por el progresismo en Colombia.