Después de casi 20 años de estudios, ajustes y discusiones, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Cartagena, un documento que establece las reglas para conservar el patrimonio de esta zona y orientar su desarrollo en los próximos años.

El PEMP define qué tipo de intervenciones podrán hacerse en el Centro Histórico y en su área de influencia, incluyendo restauraciones, nuevas construcciones, usos del suelo y proyectos urbanos. El objetivo es que el crecimiento de la ciudad sea compatible con la protección de su valor histórico, arquitectónico, ambiental y cultural.

Además de las murallas y edificios patrimoniales, el plan también busca preservar las tradiciones, la vida de barrio y la identidad de sectores como Getsemaní, San Diego, Manga, Chambacú, El Cabrero y Pie de la Popa.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la aprobación del documento y la calificó como uno de los principales compromisos cumplidos por su administración en materia de planificación urbana.