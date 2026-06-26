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Aprueban el plan para proteger el Centro Histórico de Cartagena

Vie, 26/06/2026 - 16:49
El documento establece las reglas para las futuras intervenciones urbanas y la conservación del patrimonio tras casi 20 años de proceso.
Centro histórico
Créditos:
Alcaldía de Cartagena

Después de casi 20 años de estudios, ajustes y discusiones, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Cartagena, un documento que establece las reglas para conservar el patrimonio de esta zona y orientar su desarrollo en los próximos años.

El PEMP define qué tipo de intervenciones podrán hacerse en el Centro Histórico y en su área de influencia, incluyendo restauraciones, nuevas construcciones, usos del suelo y proyectos urbanos. El objetivo es que el crecimiento de la ciudad sea compatible con la protección de su valor histórico, arquitectónico, ambiental y cultural.

Además de las murallas y edificios patrimoniales, el plan también busca preservar las tradiciones, la vida de barrio y la identidad de sectores como Getsemaní, San Diego, Manga, Chambacú, El Cabrero y Pie de la Popa.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la aprobación del documento y la calificó como uno de los principales compromisos cumplidos por su administración en materia de planificación urbana. 

 

Con la aprobación del PEMP, la administración distrital enfocará ahora sus esfuerzos en el segundo gran instrumento de planificación de la ciudad: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que, de acuerdo con el alcalde, será radicado ante el Concejo de Cartagena en septiembre para iniciar su discusión.

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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