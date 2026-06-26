La feria reunirá a miles de fanáticos del cómic, anime, cine y videojuegos en Corferias durante cuatro días.

Bogotá volverá a convertirse en la capital de la cultura geek con la llegada de la Comic Con 2026, uno de los eventos más esperados por los amantes de los cómics, el anime, el cine, las series y los videojuegos.

Del 26 al 29 de junio, Corferias abrirá sus puertas para recibir a miles de asistentes que disfrutarán de una programación cargada de invitados especiales, concursos, exhibiciones y experiencias diseñadas para fanáticos de todas las edades.

La Comic Con se ha consolidado como uno de los encuentros de entretenimiento y cultura pop más importantes del país, reuniendo cada año a reconocidos artistas, actores, ilustradores, cosplayers y creadores de contenido.

¿Cuándo y dónde será la Comic Con Bogotá 2026?

La edición 2026 de la Comic Con se llevará a cabo del 26 al 29 de junio en Corferias, en Bogotá.

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán recorrer diferentes pabellones temáticos y participar en actividades relacionadas con algunos de los universos más populares del entretenimiento.

Invitados especiales, paneles y firmas de autógrafos

Uno de los mayores atractivos del evento será la presencia de reconocidos invitados nacionales e internacionales vinculados al mundo del cine, la televisión y el cómic.

Los asistentes podrán participar en paneles, conversatorios y sesiones de firmas de autógrafos, espacios en los que tendrán la oportunidad de conocer de cerca a artistas y personalidades de la industria.

La organización anunciará progresivamente los nombres de los invitados y la agenda oficial del evento.

El cosplay volverá a ser uno de los grandes protagonistas

Como ya es tradición, la Comic Con Bogotá contará con concursos y actividades de cosplay, una de las experiencias más esperadas por el público.

Decenas de participantes llegarán caracterizados como sus personajes favoritos para competir, compartir experiencias y demostrar todo su talento en diseño, maquillaje y puesta en escena.

Además, se desarrollarán talleres y actividades orientadas a fortalecer la creatividad de los asistentes y promover esta expresión artística.

Zonas de exhibición y productos exclusivos

Los visitantes también podrán recorrer una amplia zona comercial con productos relacionados con la cultura pop.

Entre la oferta estarán disponibles:

Figuras coleccionables.

Cómics y novelas gráficas.

Artículos de anime.

Videojuegos.

Merchandising exclusivo.

Productos elaborados por artistas y emprendimientos independientes.

Estas áreas se han convertido en uno de los principales atractivos para los fanáticos que buscan artículos únicos y de edición limitada.

Un evento para disfrutar en familia

La Comic Con Bogotá 2026 estará dirigida a públicos de todas las edades y contará con espacios diseñados para garantizar una experiencia segura y entretenida para toda la familia.

Por ello, los organizadores recomiendan planificar la visita con anticipación, consultar la programación oficial y optar por el transporte público para facilitar el ingreso al recinto.

Con una agenda cada vez más robusta y miles de fanáticos esperando su llegada, la Comic Con Bogotá 2026 promete ser, una vez más, el gran escenario de encuentro para quienes viven y disfrutan la cultura pop.