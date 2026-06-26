El creador de contenido colombiano Westcol anunció una iniciativa solidaria para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de una transmisión en vivo de larga duración, el 'streamer' espera recaudar fondos que serán destinados a la compra de ayudas humanitarias para las comunidades damnificadas.

Tras la emergencia en el vecino país, las redes sociales se han convertido en un canal clave para difundir campañas de apoyo, localizar a personas desaparecidas y coordinar la entrega de asistencia.

Miles de usuarios, organizaciones y figuras públicas se han unido a estas iniciativas con el propósito de brindar respaldo a quienes enfrentan las consecuencias del desastre natural.

¿Cómo ayudará Westcol a los venezolanos?

En medio de esta ola de solidaridad, Westcol confirmó que llevará a cabo su primer directo con fines benéficos. El creador de contenido explicó que todas las ganancias obtenidas durante la transmisión serán destinadas a la compra de alimentos, medicamentos, víveres y otros artículos de primera necesidad para las familias afectadas por el sismo.

El 'streamer' compartió la noticia a través de sus redes sociales oficiales, donde invitó a su comunidad a participar en la jornada y aportar a la causa. Según informó, hará dos transmisiones de diez horas cada una durante el fin de semana.