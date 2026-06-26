El creador de contenido colombiano Westcol anunció una iniciativa solidaria para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.
A través de una transmisión en vivo de larga duración, el 'streamer' espera recaudar fondos que serán destinados a la compra de ayudas humanitarias para las comunidades damnificadas.
Tras la emergencia en el vecino país, las redes sociales se han convertido en un canal clave para difundir campañas de apoyo, localizar a personas desaparecidas y coordinar la entrega de asistencia.
Miles de usuarios, organizaciones y figuras públicas se han unido a estas iniciativas con el propósito de brindar respaldo a quienes enfrentan las consecuencias del desastre natural.
¿Cómo ayudará Westcol a los venezolanos?
En medio de esta ola de solidaridad, Westcol confirmó que llevará a cabo su primer directo con fines benéficos. El creador de contenido explicó que todas las ganancias obtenidas durante la transmisión serán destinadas a la compra de alimentos, medicamentos, víveres y otros artículos de primera necesidad para las familias afectadas por el sismo.
El 'streamer' compartió la noticia a través de sus redes sociales oficiales, donde invitó a su comunidad a participar en la jornada y aportar a la causa. Según informó, hará dos transmisiones de diez horas cada una durante el fin de semana.
"Haré 10 horas de stream y otras 10 horas el domingo para recaudar dinero que será destinado directamente a la situación en Venezuela. Muy devastador todo (...) mucha fuerza", escribió el antioqueño en sus plataformas digitales.
La primera jornada se desarrollará entre las 12:00 del mediodía y las 12:00 de la medianoche para Colombia y Ecuador. En Venezuela, la transmisión podrá seguirse de 1:00 p. m. a 1:00 a. m.; en México será de 11:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que en Argentina se emitirá entre las 2:00 p. m. y las 2:00 a. m. El evento estará disponible a través de la plataforma Kick.
Durante los distintos procesos políticos y de discusión en Colombia, su canal se consolidó como un espacio alternativo de difusión, por el que pasaron reconocidas figuras de la política nacional pertenecientes a diferentes corrientes ideológicas en un formato de entrevista, entre ellas Álvaro Uribe Vélez, Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo De la Espriella.