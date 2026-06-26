Mientras los ojos del planeta fútbol están posados sobre Norteamérica, donde se disputa el Mundial 2026, la mente de Álvaro Montero vive una hermosa dualidad. Por un lado, viste los colores de la Selección Colombia, aguardando su oportunidad en el banco como el principal respaldo de Camilo Vargas; por el otro, su teléfono no para de sonar. Y es que, a miles de kilómetros de la gran cita internacional, su futuro en el fútbol argentino ya está prácticamente definido: lo espera La Bombonera.

La urgencia en el arco de Boca Juniors se había transformado en una alarma silenciosa pero constante para el técnico Rodolfo Arruabarrena. Con Agustín Marchesín aún en plena recuperación de una grave lesión de rodilla y un Leandro Brey que no logró transmitir la seguridad necesaria, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme tuvo que moverse con la velocidad de un reflejo felino. Encontraron la respuesta que buscaban en el hombre del momento.

El cerrojo que convenció a Riquelme

El semestre de Montero en Vélez Sarsfield fue, sencillamente, consagratorio. Llegó a Liniers casi en puntas de pie y terminó sentando a una figura como Tomás Marchiori. Sus números bajo el ala de Guillermo Barros Schelotto hablan por sí solos: 17 partidos jugados, apenas 13 goles recibidos y 7 vallas invictas. Una muralla que el Mellizo consideraba intransferible, pero el peso de Boca cambió los planes.

Según TyC Sports, el negocio a detrás del pase demuestra el deseo del Xeneize por asegurar al colombiano de 31 años:

La triangulación: Vélez ejecutará la opción de compra de 1.5 millones de dólares que tenía acordada con Millonarios.

La venta definitiva: inmediatamente después, el Fortín transferirá el 100 % del pase a Boca por una cifra cercana a los 4 millones de dólares.

Aunque en el radar del club de la Ribera orbitaban nombres de la talla de Gerónimo Rulli, Sergio Rochet y Nahuel Losada, el aplomo y el presente de Montero terminaron por enamorar al Consejo de Fútbol.

De la Copa del Mundo a La Boca

Atrás quedó aquel paso fugaz y sin brillo que el arquero tuvo alguna vez por San Lorenzo. Hoy, Montero vive una realidad completamente distinta, consagrado como uno de los mejores arqueros del continente.

Hoy su cuerpo está en el Mundial, concentrado en el sueño de su selección, pero su destino inmediato ya está sellado con tinta azul y oro. En cuanto termine la participación de Colombia en la Copa del Mundo, el arquero viajará directo a Buenos Aires para ponerse los guantes, sumarse a la pretemporada del Vasco Arruabarrena y estampar su firma en un contrato por cuatro temporadas. La Bombonera ya espera a su nuevo guardián.