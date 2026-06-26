El anuncio fue hecho por Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento del canal, quien compartió algunos detalles sobre la próxima temporada y confirmó la incorporación de Sofía Osío Luna al equipo del programa. La joven acompañará a los concursantes durante las diferentes etapas del ‘reality’, convirtiéndose en uno de los nuevos rostros de esta edición.

Antes de Osío Luna, este papel en el 'Desafío', llamado anfitriona, estuvo a cargo de otras exreinas de belleza como Daniella Álvarez, Gabriela Tafur y María Fernanda Aristizábal. Todas comparten un recorrido similar: fueron coronadas como Señorita Colombia y representaron al país en certámenes internacionales de belleza.

¿Quién es Sofía Osío Luna?

Sofía Osío Luna nació el 27 de mayo de 2000 y es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda. Alcanzó reconocimiento nacional tras coronarse como Señorita Colombia 2022, representando al departamento del Atlántico, título que le permitió representar al país en distintos eventos y actividades oficiales.

Además de su paso por los certámenes de belleza, ha construido una carrera como modelo y creadora de contenido digital. En Instagram reúne cerca de 315.000 seguidores, donde comparte aspectos de su vida profesional, campañas de moda y algunos momentos personales.

Durante su año como reina de belleza también participó en diversas iniciativas sociales enfocadas en el bienestar de diferentes comunidades, fortaleciendo así su perfil como figura pública.

Su llegada al 'Desafío' marca una nueva etapa en su carrera dentro de la televisión nacional. Tras su participación en otros proyectos de Caracol Televisión, la barranquillera buscará conectar con los televidentes y acompañar a los competidores en una temporada que promete mantener la emoción, la exigencia física y las historias de superación que han convertido al ‘reality’ en uno de los favoritos de los colombianos.