Estos son los países latinoamericanos que han ayudado a Venezuela tras los terremotos

Varios países de Latinoamérica han enviado equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron cientos de muertos y miles de heridos. La ONU confirmó una operación internacional con más de mil rescatistas.

Los países latinoamericanos que enviaron apoyo

La emergencia por los terremotos en Venezuela activó una respuesta internacional en la que varios países latinoamericanos han enviado rescatistas, personal especializado, equipos y ayuda humanitaria para apoyar la búsqueda de sobrevivientes y la atención de damnificados.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 16 países han enviado 25 equipos de búsqueda y rescate, con más de mil rescatistas. Dentro de ese grupo aparecen cinco países latinoamericanos con equipos urbanos de búsqueda y rescate: Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y México.

La ONU informó que los equipos de Colombia, El Salvador, México y Chile ya habían llegado a Venezuela. Los demás equipos internacionales, incluidos los de otros países, llegarían entre este viernes 26 de junio y los próximos días para iniciar labores después de su arribo.

El apoyo regional se concentra en una tarea urgente: buscar personas entre los escombros de edificios colapsados, asistir a los heridos y reforzar las capacidades locales en las zonas más afectadas. Las labores se desarrollan en medio de reportes de personas atrapadas y de daños severos en viviendas, alojamientos temporales e infraestructura urbana.

Rescate, suministros y ayuda humanitaria

Además de los países incluidos en el listado de equipos de rescate de la ONU, Reuters reportó ayuda de otras naciones latinoamericanas, entre ellas Panamá y República Dominicana, con suministros médicos, personal de emergencia, equipos y apoyo logístico.

La respuesta regional se suma a los aportes de países de Europa, Medio Oriente y Norteamérica. En total, la operación incluye brigadas especializadas, perros de búsqueda, insumos médicos y recursos para atender a la población damnificada.

La ONU también anunció la liberación de 15 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para la atención en Venezuela. Estos recursos serán destinados a apoyar la respuesta humanitaria, mientras se evalúa la magnitud de las necesidades en las zonas golpeadas por los sismos.

El impacto también preocupa a organismos como ACNUR, que advirtió sobre la situación de refugiados, desplazados y retornados. La agencia recordó que Venezuela acoge a unos 200.000 refugiados y que varios grupos vulnerables ya enfrentaban dificultades antes de los terremotos.

Una de las zonas mencionadas por ACNUR es La Guaira, cercana al epicentro de los sismos. Allí, las autoridades locales reportaron el derrumbe de un centro de alojamiento temporal donde estaban cerca de 140 venezolanos retornados desde Estados Unidos.

La ayuda latinoamericana continuará llegando durante los próximos días, de acuerdo con el cronograma informado por Naciones Unidas. Las prioridades inmediatas serán la búsqueda de sobrevivientes, la atención médica, el alojamiento temporal y la distribución de asistencia básica para las personas afectadas.