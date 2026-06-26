El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a Rodrigo Lara Restrepo como su ministro del Interior. La designación ubica a un exsenador, expresidente de la Cámara y ex zar anticorrupción en una cartera clave para la relación del nuevo gobierno con el Congreso.

El nuevo encargado de la política interna

Rodrigo Lara Restrepo fue anunciado como ministro del Interior del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el 7 de agosto de 2026. El anuncio fue hecho por el presidente electo como parte de la conformación del gabinete con el que iniciará su periodo.

El Ministerio del Interior es una de las carteras políticas del Ejecutivo. Entre sus funciones están la relación con el Congreso, los partidos, las autoridades territoriales, las comunidades y otros sectores institucionales. Por eso, su titular tendrá un papel directo en el trámite de reformas, proyectos de ley y acuerdos políticos del nuevo gobierno.

Lara fue anunciado para el cargo con experiencia legislativa, administrativa y gremial. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue representante a la Cámara por Bogotá, presidente de esa corporación entre 2017 y 2018 y senador de la República entre 2018 y 2022. También fue presidente de Cambio Radical entre 2015 y 2017, según la hoja de vida divulgada con el anuncio.

Su formación incluye estudios en Francia, entre ellos el Programa Internacional de Estudios Políticos en Sciences Po París y una maestría en estudios políticos de la Escuela Nacional de Administración de Francia, conocida como ENA. También cuenta con una especialización en Derecho Minero y Petrolero de la Universidad Externado y realizó el Curso Integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Antes de su paso por el Congreso, Lara fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción entre 2006 y 2007. También fue presidente de Asomóvil entre 2011 y 2013 y ha sido presentado como empresario y CEO de Summus.

Su paso por el Congreso

Durante su carrera legislativa, Lara estuvo vinculado a debates sobre justicia, organización del Estado, educación, salud, control fiscal y derechos ciudadanos. Entre las normas destacadas en su hoja de vida aparecen la Ley 1805 de 2016, sobre donación y trasplante de órganos; la Ley 1886 de 2017, relacionada con cobros prejudiciales en créditos del Icetex, y la Ley 1911 de 2018, que creó el sistema de financiación contingente al ingreso para educación superior.

También se relacionan con su trayectoria legislativa la Ley 1904 de 2018, sobre el proceso de elección del Contralor General de la República; la Ley 1985 de 2019, que creó la Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal del Congreso, y la Ley 2000 de 2019, sobre consumo de sustancias en parques y entornos escolares.

La hoja de vida divulgada con el anuncio también menciona proyectos pendientes o no concluidos sobre descentralización administrativa, trabajadores de plataformas tecnológicas, calidad en servicios de salud, control al porte legal e ilegal de armas y restauración de ecosistemas deforestados.

El peso de una historia familiar

Rodrigo Lara Restrepo es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia asesinado el 30 de abril de 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur. Lara Bonilla fue una de las figuras públicas que enfrentó al narcotráfico en una etapa decisiva de la violencia en Colombia.

Tras el asesinato de su padre, Lara Restrepo salió del país cuando era niño y parte de su formación transcurrió en Europa. Ese antecedente ha acompañado su vida pública, aunque su carrera política se construyó principalmente desde el Congreso, el sector público y su participación en debates institucionales.

Su llegada al gabinete ocurre después de que De la Espriella recibiera la credencial que lo acredita como presidente electo. Tras la posesión presidencial del 7 de agosto, Lara deberá asumir la relación política del nuevo gobierno con las bancadas del Congreso, los partidos y las regiones en el inicio del periodo 2026-2030.