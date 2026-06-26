Sube a 589 el número de fallecidos por terremoto en Venezuela

El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela sigue aumentando. De acuerdo con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reportaron este viernes 589 personas fallecidas y cerca de 2.980 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Dos fuertes sismos golpearon el norte del país

La emergencia se produjo tras dos fuertes movimientos sísmicos registrados el miércoles 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5. Los temblores golpearon principalmente el centro-norte del país y provocaron el colapso de edificaciones, daños en infraestructura y afectaciones en servicios básicos.

De acuerdo con los reportes oficiales, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en localizar a personas que permanecen atrapadas bajo los escombros. Familiares, vecinos y voluntarios también se han sumado a las labores de rescate, especialmente en sectores donde la magnitud de los daños ha dificultado el ingreso de maquinaria pesada.

Miles de familias afectadas

Las autoridades venezolanas informaron además que más de 2.900 familias resultaron damnificadas y que al menos 250 estructuras quedaron destruidas o gravemente afectadas. La cifra de víctimas podría variar en las próximas horas, debido a que todavía hay personas desaparecidas y zonas con acceso limitado.

De acuerdo con la ONU, al menos 17 países de la comunidad internacional comenzaron a movilizar ayuda humanitaria para apoyar la atención de la emergencia. Los organismos de socorro han advertido que las necesidades más urgentes están relacionadas con búsqueda y rescate, atención médica, albergue temporal, agua potable y asistencia para las familias desplazadas.

Una emergencia que sigue en desarrollo

El terremoto deja a Venezuela ante una de las emergencias más graves de los últimos años. Mientras avanzan los trabajos de rescate, las autoridades mantienen el llamado a evitar estructuras afectadas y a seguir las recomendaciones de los organismos de prevención.