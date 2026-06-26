¿Cómo clasifican los mejores terceros al Mundial 2026? Formato y desempates

Con este nuevo Mundial de 48 selecciones, quedar de tercero en el grupo ya no es sinónimo de armar maletas y volverse a la casa. Ahora la FIFA inventó una vida extra y nos metió un cambio de frente bravo: quedar de tercero te puede meter de una a los dieciseisavos de final. Ya no sirve solo la calculadora de siempre, ahora toca echarle ojo a la tabla general hasta el último minuto para ver quién se mete por la ventana.

¿Cómo se rearma el cuadro para el "mata-mata"?

A la fiesta principal pasan 32 selecciones en total. El filtro es bien clarito:

Los 24 que pasaron sobrados: el primero y el segundo de cada uno de los 12 grupos clasifican derecho.

Los 8 "resucitados": se arma una tabla aparte con los 12 equipos que quedaron de terceros. Los 8 que tengan mejores números hacen el milagro y siguen con vida en el torneo.

Los 5 filtros de la FIFA para desempatar

Si hay varias selecciones empatadas en esa tabla de terceros, la FIFA saca el reglamento para definir quién celebra y a quién le arman el viaje de regreso:

La cosecha de puntos: obvio, el que haya sumado más en los tres partidos del grupo saca pecho. La diferencia de gol: acá cada anotación vale oro. No es lo mismo perder por la mínima que salir goleado; el que tenga mejor balance entre goles anotados y recibidos, pasa. Goles a favor: se premia al que va al frente y no se esconde. El que haya metido más goles en el arco rival lleva las de ganar. Juego Limpio (Fair Play): ojo con andar metiendo pata dura de más. Las tarjetas amarillas y las rojas restan puntos; el equipo que sea más "juicioso" y juegue limpio, saca ventaja. El Ranking FIFA: el último recurso, puramente de escritorio. Si están empatados hasta en el modo de caminar, pasa el que haya llegado mejor ubicado en el ranking oficial antes de que empezara a rodar el balón.

Cruces listos de antemano



Para que ningún equipo ande haciendo cuentas alegres ni acomodando partidos, la FIFA ya dejó montado un algoritmo con 495 combinaciones posibles. Apenas se sepa cuáles son los 8 grupos que aportan sus terceros, el sistema arroja automáticamente las llaves para la siguiente ronda. ¡A rezarle a todos los santos para que los números cuadren!