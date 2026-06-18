Yeferson Cossio arremete contra WestCol por streams con políticos

Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales luego de referirse a la cancelación de algunos streams políticos que involucraban a figuras como Paloma Valencia e Iván Cepeda. Aunque él no mencionó nombres propios, varios internautas interpretaron que sus declaraciones estarían dirigidas a WestCol.

El tema tomó fuerza porque el creador de contenido habló sobre la forma en que, al parecer, un colega habría explicado públicamente por qué no realizó ciertos encuentros digitales. Además, dejó entrever que sí habría existido un pago por las transmisiones que sí se llevaron a cabo.

¿Qué dijo Yeferson Cossio?

Durante sus declaraciones, Yeferson Cossio cuestionó la manera en que se habría manejado la explicación sobre la cancelación de esos espacios digitales.

“Uno debe ser un poquito más coherente con lo que dice, y si no lo va a hacer por lo menos no salir a dar explicaciones que nadie le ha pedido. Por ejemplo, el bro se llenaba la boca diciendo que a él no le estaban pagando por eso, que por campaña, que ya tiene mucha plata, que canceló el stream con Paloma, porque yo no soy grato para él y blabla. Y hasta con Cepeda, que porque hubo un malentendido con alguien del partido de Cepeda”, expresó.