Yeferson Cossio arremete contra WestCol por streams con políticos

Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales luego de referirse a la cancelación de algunos streams políticos que involucraban a figuras como Paloma Valencia e Iván Cepeda. Aunque él no mencionó nombres propios, varios internautas interpretaron que sus declaraciones estarían dirigidas a WestCol.
El tema tomó fuerza porque el creador de contenido habló sobre la forma en que, al parecer, un colega habría explicado públicamente por qué no realizó ciertos encuentros digitales. Además, dejó entrever que sí habría existido un pago por las transmisiones que sí se llevaron a cabo.
¿Qué dijo Yeferson Cossio?
Durante sus declaraciones, Yeferson Cossio cuestionó la manera en que se habría manejado la explicación sobre la cancelación de esos espacios digitales.
“Uno debe ser un poquito más coherente con lo que dice, y si no lo va a hacer por lo menos no salir a dar explicaciones que nadie le ha pedido. Por ejemplo, el bro se llenaba la boca diciendo que a él no le estaban pagando por eso, que por campaña, que ya tiene mucha plata, que canceló el stream con Paloma, porque yo no soy grato para él y blabla. Y hasta con Cepeda, que porque hubo un malentendido con alguien del partido de Cepeda”, expresó.
Con estas palabras, el paisa dejó ver su inconformidad frente a las versiones que circularon sobre las transmisiones canceladas y los argumentos que se habrían dado para justificarlas.
Usuarios relacionaron sus palabras con WestCol
Aunque Yeferson Cossio nunca mencionó directamente a WestCol, los internautas comenzaron a relacionar sus declaraciones con el streamer debido al contexto reciente de los streams políticos y las cancelaciones que generaron discusión en redes sociales.
Cossio también se mostró confundido por la forma en que se habría presentado el tema, especialmente porque, según él, no habría nada malo en recibir un pago por trabajar en este tipo de espacios.
“Que el hombre tiene su ego, y que por eso no va a grabar. Él tiene su pago, a él le pagaron por aquí, entonces no puede hacer nada aquí ni allá, punto. No tiene nada de malo, pa’ eso uno trabaja (…) Deja el show simplemente uno está trabajando”, concluyó.
Por ahora, Yeferson Cossio no ha entregado más detalles sobre sus declaraciones ni ha confirmado si hablaba directamente de WestCol. Sin embargo, la reacción de los usuarios mantuvo viva la conversación sobre el papel de los creadores de contenido en escenarios políticos y sobre la forma en que manejan sus alianzas públicas.