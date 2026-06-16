Aunque la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegó a su fin hace varias semanas, algunos de sus protagonistas siguen dando de qué hablar. Esta vez, los nombres que acaparan la atención son los de Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes volvieron a despertar rumores de romance tras aparecer juntos en una transmisión en vivo desde Medellín.

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La química que ambos demostraron durante su paso por el reality fue uno de los temas más comentados de la temporada. Sin embargo, ahora que las cámaras de la casa se apagaron, los seguidores creen que la historia podría estar escribiendo un nuevo capítulo fuera del programa.

Un encuentro que revolucionó las redes sociales

Todo ocurrió durante una transmisión realizada desde el apartamento de Mariana Zapata en Medellín. Juanda Caribe, quien se encontraba en la ciudad por compromisos laborales, compartió con la influencer un momento que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del reality.

El creador de contenido viajó a la capital antioqueña para apoyar a Mariana en su participación dentro de Expobelleza, uno de los eventos más importantes de la industria de la belleza en Colombia. Sin embargo, lo que comenzó como una visita relacionada con trabajo terminó generando comentarios por la evidente cercanía entre ambos.

Durante el live, los seguidores notaron un ambiente relajado, lleno de complicidad y sonrisas que alimentaron aún más las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

La canción que disparó los rumores

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Juanda decidió ambientar la reunión con música. El barranquillero sorprendió a Mariana al reproducir la canción "Ojalá", una colaboración entre Juan Duque y Nanpa Básico que muchos consideran una declaración cargada de significado romántico.

La reacción de Mariana no pasó desapercibida. Mientras disfrutaba de una salchipapa, uno de sus antojos favoritos, expresó con naturalidad una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

"Estoy feliz por estar contigo", dijo la influencer mientras miraba directamente a Juanda, provocando una ola de comentarios entre quienes seguían la transmisión.