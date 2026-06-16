¿Por qué juez decidió no darle cárcel a Blessd?

Blessd continuará enfrentando en libertad el proceso judicial que adelanta la Fiscalía en su contra por el presunto delito de secuestro extorsivo. Así lo determinó el Juzgado 11 Penal Municipal de Control de Garantías, que decidió no imponer medida de aseguramiento contra el artista y las otras tres personas vinculadas al caso.

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La decisión se conoció durante la audiencia realizada este 16 de junio, en la que la juez Lina María Mesa concluyó que la Fiscalía no logró demostrar los elementos mínimos requeridos para restringir la libertad de los procesados en esta etapa del proceso.

Juez cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía

Durante la diligencia judicial, la funcionaria explicó que el material probatorio presentado por el ente acusador no permitió acreditar una inferencia razonable de autoría o participación en el delito imputado, requisito fundamental para considerar una medida privativa de la libertad.

Según expuso la juez, la evidencia entregada por la Fiscalía no fue suficiente para establecer, de manera preliminar, la posible responsabilidad de los investigados en los hechos materia del proceso.

Esta conclusión llevó al despacho a descartar la solicitud de medida de aseguramiento sin necesidad de analizar otros aspectos contemplados por la legislación colombiana, como los fines constitucionales de la medida o los criterios establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

Blessd y los demás investigados seguirán vinculados al proceso

Aunque la decisión favorece temporalmente al cantante y a los otros tres implicados, la juez aclaró que el proceso penal continúa avanzando y que la determinación adoptada no representa el cierre de la investigación.

De esta manera, los cuatro ciudadanos seguirán compareciendo ante las autoridades judiciales mientras se desarrollan las siguientes etapas del caso.

La funcionaria también enfatizó que la negativa de la medida de aseguramiento responde únicamente al análisis realizado sobre los requisitos exigidos para restringir la libertad en esta fase procesal.

Fiscalía apeló la decisión judicial

Tras conocerse el fallo, la Fiscalía anunció la presentación de un recurso de apelación ante el superior jerárquico, con el objetivo de que la decisión sea revisada por una instancia superior.

Ahora será un juez de segunda instancia quien evalúe los argumentos expuestos por ambas partes y determine si mantiene o modifica la decisión adoptada por el Juzgado 11 Penal Municipal de Control de Garantías.