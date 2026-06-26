La tragedia que vive Venezuela tras los dos fuertes terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio, que ya dejan cientos de fallecidos y miles de afectados, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante una emergencia.

Expertos en gestión del riesgo coinciden en que contar con un kit de emergencia puede marcar la diferencia durante las primeras horas posteriores a un desastre natural, cuando el acceso a servicios básicos, alimentos o atención médica puede verse interrumpido.

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Tener este kit listo y ubicado en un lugar de fácil acceso permite actuar de manera rápida y proteger a los integrantes del hogar ante situaciones inesperadas como terremotos, inundaciones, deslizamientos o apagones prolongados.

¿Qué debe tener un kit de emergencia?

Las autoridades recomiendan que cada familia disponga de un kit básico con suministros suficientes para al menos tres días. Estos son algunos de los elementos esenciales:

1. Agua potable

El agua es el recurso más importante durante una emergencia. Se recomienda almacenar al menos dos litros diarios por cada integrante del hogar, garantizando reservas para un mínimo de tres días.

2. Alimentos no perecederos

Es importante contar con alimentos que no requieran refrigeración ni preparación compleja. Entre las opciones recomendadas están:

Enlatados.

Barras energéticas.

Frutos secos.

Galletas integrales.

Alimentos deshidratados.

3. Linterna y pilas adicionales

Los cortes de energía suelen ser frecuentes durante una emergencia. Por ello, es fundamental disponer de una linterna en buen estado y suficientes pilas de repuesto.

4. Silbato

Este elemento puede ser vital en caso de quedar atrapado, ya que permite alertar a los equipos de rescate o a otras personas cercanas.

5. Botiquín de primeros auxilios

Todo kit debe incluir elementos básicos para atender lesiones menores, entre ellos:

Vendas.

Gasas.

Esparadrapo.

Antisépticos.

Tijeras.

Guantes desechables.

Medicamentos esenciales autorizados por el médico tratante.

6. Radio portátil

Un radio de batería o de manivela permitirá mantenerse informado sobre instrucciones oficiales, alertas y recomendaciones de las autoridades, incluso cuando fallen las comunicaciones.

7. Documentos importantes

Es recomendable guardar copias de documentos de identidad, pólizas de seguros, información médica y contactos de emergencia en bolsas impermeables.

8. Ropa y mantas

Contar con ropa de cambio, cobijas o mantas térmicas puede ser clave durante evacuaciones o permanencias prolongadas fuera del hogar.

9. Dinero en efectivo

En situaciones de emergencia, los sistemas electrónicos pueden dejar de funcionar temporalmente, por lo que disponer de efectivo resulta fundamental.

10. Cargadores portátiles

Las baterías externas o cargadores portátiles ayudan a mantener operativos los teléfonos celulares, herramientas esenciales para la comunicación durante una crisis.

¿Cada cuánto debe revisarse el kit de emergencia?

Las autoridades recomiendan revisar el contenido del kit al menos cada seis meses para reemplazar alimentos vencidos, verificar el funcionamiento de los equipos y actualizar documentos o medicamentos.

Asimismo, se aconseja que todos los integrantes de la familia conozcan dónde se encuentra el kit y participen en simulacros periódicos para saber cómo actuar ante una eventual emergencia.

La preparación no debe verse como una medida ocasional, sino como un hábito permanente. Estar preparados puede salvar vidas y reducir el impacto de situaciones tan devastadoras como las ocurridas recientemente en Venezuela.