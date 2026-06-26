Venezuela eleva a 920 la cifra de fallecidos por terremotos

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este viernes que los dos terremotos ocurridos el miércoles en el país dejan hasta el momento 920 personas fallecidas y 3.360 heridas.

“Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio”, señaló Rodríguez durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, VTV.

El legislador agregó que, hasta ahora, han sido atendidas 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación. También indicó que las autoridades contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

La Guaira, la zona más afectada

Rodríguez sostuvo que hay 383 edificaciones con afectaciones totales o importantes, la mayoría de ellas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, que ha sido el territorio más golpeado por los terremotos.

Además, se reportan daños en 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.002 edificaciones de otro tipo. Frente a esta situación, Rodríguez pidió a la población no viajar hasta La Guaira para ayudar, al advertir que el desplazamiento masivo de personas puede generar más congestión en la zona.

En ese sentido, invitó a quienes quieran colaborar con los operativos de rescate y atención a las víctimas a dirigirse a los distintos centros de acopio habilitados en Caracas para entregar donativos.

El funcionario también señaló que, hasta la 1:17 p. m. hora local, 5:17 p. m. GMT, se habían documentado 302 réplicas. Asimismo, indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, se encuentra desplegada en La Guaira para apoyar las labores de rescate, así como para garantizar la seguridad y el orden interno.

Tensión por la escasez y búsqueda de ayuda

Sin embargo, la desesperación por la falta de alimentos y productos básicos derivó este viernes en saqueos a varios comercios de Catia la Mar, en La Guaira, mientras cientos de personas hacían filas para recibir ayuda humanitaria.

Habitantes de la zona salieron de algunos establecimientos cargando grandes bolsas de comida y bebidas, en medio de un ambiente marcado por la tensión, la angustia y la incertidumbre.

EFE presenció el saqueo de al menos tres comercios. Aunque la Policía permanece desplegada en varias zonas, la cantidad de personas en las calles ha rebasado su capacidad de control.

La Guaira fue declarada el jueves como zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente. Este fenómeno es conocido como “doblete sísmico”, según detalló el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos telúricos también afectaron otras regiones del país, incluida Caracas, donde se registraron colapsos de edificios y daños en distintas instalaciones.