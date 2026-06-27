Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Llegada de equipos internacionales

Blanco indicó que, en las últimas horas, Venezuela recibió 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate. Además, señaló que en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.

“Agradecemos el respaldo y la solidaridad de la comunidad internacional”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron esta semana a Venezuela. Según la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se espera que otros diez países se sumen a las labores de apoyo, aunque no entregó más detalles.

Apoyo internacional y respuesta local

El viernes, Rodríguez informó que conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

Según la presidenta encargada, ambos funcionarios reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo para refugios temporales y asistencia humanitaria destinada a las familias afectadas.

Rodríguez también se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar las operaciones de rescate y la atención a las víctimas. De acuerdo con los últimos datos oficiales, los terremotos han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

Además de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en las labores de rescate en las edificaciones afectadas.

También se han organizado jornadas de recolección de insumos y traslados de donaciones hacia distintas zonas de Caracas y La Guaira, el estado más afectado del país por los seísmos. EFE