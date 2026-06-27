Petro escoge a su MinHacienda para el empalme con De la Espriella



El presidente Gustavo Petro designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del empalme con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella. La decisión marca un paso clave en la transición entre ambas administraciones.

Ávila queda al frente del equipo de Petro

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, será el encargado de coordinar el equipo de empalme del Gobierno Petro con la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

La designación define quién representará al gobierno saliente en una etapa clave para la entrega de información administrativa, presupuestal y técnica antes del cambio de mando. El empalme presidencial busca ordenar los datos de cada sector, dejar trazabilidad sobre decisiones pendientes y facilitar la continuidad institucional.

Ávila ocupa actualmente el cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público. Llegó a esa cartera en marzo de 2025, en reemplazo de Diego Guevara, y antes se desempeñó como presidente del Grupo Bicentenario, el holding financiero estatal.

Desde Hacienda, Ávila tiene relación directa con información fiscal, presupuestal y financiera del Estado, asuntos que suelen ser centrales en cualquier transición presidencial. Su rol será coordinar la entrega desde el lado del gobierno saliente, no dirigir el equipo del presidente electo.

El equipo de De la Espriella ya tiene delegado

Por parte del gobierno entrante, Abelardo de la Espriella designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como director del empalme anticorrupción. Restrepo tendrá a cargo una revisión de la administración pública durante la transición.

El equipo de De la Espriella ha señalado que el propósito será identificar riesgos en el manejo de los recursos públicos y preparar las bases de la nueva administración. Además, se conoció que De la Espriella no asistiría a la Casa de Nariño antes de su posesión, prevista para el 7 de agosto de 2026.

La designación de Ávila llega después de que Petro publicara un mensaje en el que afirmó que acata las decisiones de los jueces y que su posición frente al resultado electoral no será un impedimento para el cambio de gobierno. En ese mismo pronunciamiento, el mandatario dijo que su administración se preparó técnica, metodológica y logísticamente para el proceso, con más de 200 funcionarios vinculados a la recopilación de información.

El contexto electoral también quedó definido tras la entrega de credenciales a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026-2030, después del proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Lo que sigue es la instalación práctica de las mesas de empalme entre los equipos saliente y entrante. Allí deberán organizarse los informes de cada sector, las prioridades inmediatas, los temas presupuestales y los asuntos pendientes antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.