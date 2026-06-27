Mientras continúan las labores de búsqueda y atención a los afectados por los terremotos que sacudieron a Venezuela, una iniciativa ciudadana busca facilitar el acceso a información confiable para las familias y organizaciones humanitarias.

Se trata de TodosConVenezuela.com, una plataforma gratuita que centraliza reportes verificados sobre personas desaparecidas, daños en viviendas, centros de acopio y diferentes canales de asistencia para quienes resultaron afectados por la emergencia.

Entre las herramientas disponibles, los usuarios pueden buscar a familiares reportados como desaparecidos, informar cuando una persona ya fue localizada y solicitar orientación médica virtual o acompañamiento psicológico.

La plataforma también permite que las personas cuyas viviendas sufrieron daños registren su caso para recibir orientación sobre los procesos de atención y reconstrucción. De igual manera, quienes quieran apoyar la emergencia encontrarán un listado de organizaciones verificadas para realizar donaciones o canalizar ayudas de manera segura.

El acceso a la plataforma es gratuito y no requiere registro para realizar consultas sobre personas desaparecidas. Además, integra información proveniente de distintas bases de datos especializadas que son verificadas constantemente para ofrecer información actualizada y verídica.