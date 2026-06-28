El ciudadano británico señalado de asesinar a Natalia Villalba ya está en Colombia. La noche de este sábado aterrizó en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, donde fue recibido por Migración Colombia y entregado a la Fiscalía General de la Nación.

El extranjero deberá responder ante la justicia por el presunto delito de feminicidio agravado, tras el crimen ocurrido el pasado fin de semana en un apartamento del norte de la capital.

Las autoridades explicaron que el sospechoso había salido de Colombia rumbo a Ecuador por el paso fronterizo de Rumichaca. Su rastro fue seguido mediante un trabajo conjunto entre organismos de ambos países.