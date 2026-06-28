El ciudadano británico señalado de asesinar a Natalia Villalba ya está en Colombia. La noche de este sábado aterrizó en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, donde fue recibido por Migración Colombia y entregado a la Fiscalía General de la Nación.
El extranjero deberá responder ante la justicia por el presunto delito de feminicidio agravado, tras el crimen ocurrido el pasado fin de semana en un apartamento del norte de la capital.
Las autoridades explicaron que el sospechoso había salido de Colombia rumbo a Ecuador por el paso fronterizo de Rumichaca. Su rastro fue seguido mediante un trabajo conjunto entre organismos de ambos países.
La investigación permitió ubicarlo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, cuando adelantaba los trámites para abordar un vuelo con destino a Londres. Antes de que abandonara territorio ecuatoriano, fue interceptado por las autoridades.
El operativo fue posible gracias a la cooperación entre Migración Colombia, la Fiscalía, Interpol Ecuador, Migración Ecuador, la Policía ecuatoriana y otras entidades de ambos países.
Tras su llegada a Bogotá, el ciudadano quedó a disposición del CTI y de la Fiscalía, que continuará el proceso judicial para definir su situación legal por el presunto feminicidio de Natalia Villalba.