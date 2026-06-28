“Lo que recibe es mejor que lo que dejó”: Petro a José Manuel Restrepo

El presidente Gustavo Petro respondió a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme de Abelardo de la Espriella, luego de que este pidiera frenar nombramientos en la Cancillería durante la transición de gobierno.
La solicitud de Restrepo
La transición presidencial volvió a generar tensión entre el gobierno saliente y el equipo entrante. José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme designado por Abelardo de la Espriella, pidió suspender los nombramientos en provisionalidad en cargos de la carrera diplomática y consular hasta el próximo 7 de agosto, fecha de posesión del nuevo gobierno.
La solicitud fue dirigida a la Cancillería, encabezada por la ministra Rosa Yolanda Villavicencio, y enviada con copia a la Procuraduría General de la Nación. Restrepo también pidió conocer la totalidad de los nombramientos que, según dijo, se encuentran en trámite, así como los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas que respaldan esas decisiones.
El vicepresidente electo sostuvo que el gobierno saliente no debería tomar decisiones administrativas que puedan condicionar la gestión exterior de la próxima administración. En su declaración, afirmó que las carreras diplomáticas no deben convertirse en un “refugio de salida” para funcionarios de un gobierno que termina.
La respuesta de Petro
El presidente Gustavo Petro respondió a Restrepo a través de su cuenta de X. En su mensaje recordó que su mandato termina el 6 de agosto a las doce de la noche y señaló que, cuando recibió el gobierno de Iván Duque, Restrepo era ministro de Hacienda.
Petro defendió el balance de su administración y afirmó que entregará el país con mejores indicadores sociales y económicos. Entre sus afirmaciones mencionó una reducción de la pobreza, mayores niveles de ocupación, crecimiento económico, ampliación de cobertura en educación superior y disminución de indicadores relacionados con hambre y mortalidad infantil.
El mandatario también dirigió un mensaje directo a Restrepo: “verá cómo lo que recibe es mejor que lo que dejó”. La frase marcó el punto más fuerte de su respuesta frente a la solicitud del equipo entrante.
La discusión ocurre en el inicio formal del empalme presidencial. Por el gobierno saliente, Petro designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del proceso. Por el gobierno electo, De la Espriella encargó esa tarea a Restrepo, con énfasis en revisión institucional y riesgos sobre recursos públicos.
¿Qué sigue?
El paso inmediato será la respuesta de la Cancillería frente a la solicitud de Restrepo y la entrega, si procede, de la información sobre los nombramientos en trámite. También se espera la primera reunión entre los equipos de empalme para definir metodología, cronograma y alcance de la transición.
El tema puede convertirse en uno de los primeros puntos de revisión del gobierno entrante, especialmente si se confirma que hay designaciones pendientes en el servicio exterior durante las últimas semanas de la administración Petro.