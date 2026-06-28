“Lo que recibe es mejor que lo que dejó”: Petro a José Manuel Restrepo

El presidente Gustavo Petro respondió a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme de Abelardo de la Espriella, luego de que este pidiera frenar nombramientos en la Cancillería durante la transición de gobierno.

La solicitud de Restrepo

La transición presidencial volvió a generar tensión entre el gobierno saliente y el equipo entrante. José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme designado por Abelardo de la Espriella, pidió suspender los nombramientos en provisionalidad en cargos de la carrera diplomática y consular hasta el próximo 7 de agosto, fecha de posesión del nuevo gobierno.

La solicitud fue dirigida a la Cancillería, encabezada por la ministra Rosa Yolanda Villavicencio, y enviada con copia a la Procuraduría General de la Nación. Restrepo también pidió conocer la totalidad de los nombramientos que, según dijo, se encuentran en trámite, así como los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas que respaldan esas decisiones.

El vicepresidente electo sostuvo que el gobierno saliente no debería tomar decisiones administrativas que puedan condicionar la gestión exterior de la próxima administración. En su declaración, afirmó que las carreras diplomáticas no deben convertirse en un “refugio de salida” para funcionarios de un gobierno que termina.

La respuesta de Petro

El presidente Gustavo Petro respondió a Restrepo a través de su cuenta de X. En su mensaje recordó que su mandato termina el 6 de agosto a las doce de la noche y señaló que, cuando recibió el gobierno de Iván Duque, Restrepo era ministro de Hacienda.

Petro defendió el balance de su administración y afirmó que entregará el país con mejores indicadores sociales y económicos. Entre sus afirmaciones mencionó una reducción de la pobreza, mayores niveles de ocupación, crecimiento económico, ampliación de cobertura en educación superior y disminución de indicadores relacionados con hambre y mortalidad infantil.

El mandatario también dirigió un mensaje directo a Restrepo: “verá cómo lo que recibe es mejor que lo que dejó”. La frase marcó el punto más fuerte de su respuesta frente a la solicitud del equipo entrante.