Reporte preliminar señala 24 colombianos muertos por sismos en Venezuela

La Cancillería de Colombia informó este sábado que, según un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia de los terremotos que sacudieron esta semana a Venezuela. La cifra sigue en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades del país vecino.

“De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Repatriación y atención consular

El Gobierno también informó que los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que trasladaron a Venezuela al equipo élite de búsqueda y rescate, repatriaron a 47 ciudadanos colombianos. Entre ellos se encontraban 19 niños deportistas que estaban en ese país.

Además, la Cancillería habilitó líneas de atención consular a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC), disponible las 24 horas, para asistir a los colombianos afectados por la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que evalúa el envío de un hospital de campaña y de personal médico, con el fin de reforzar la capacidad de atención sanitaria de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

Labores de búsqueda y rescate

El equipo colombiano USAR COL-1, integrado por 63 profesionales y cuatro binomios caninos, permanece desplegado en el estado venezolano de La Guaira. Allí, este sábado, logró establecer contacto con un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado y concentra sus esfuerzos en su rescate.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el pasado miércoles con apenas 39 segundos de diferencia. Según el último balance oficial de las autoridades venezolanas, la emergencia ha dejado hasta el momento al menos 1.430 muertos y miles de heridos.