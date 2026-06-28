Su hija y su esposo fueron rescatados

Según la información conocida, los equipos de rescate lograron sacar con vida a la hija de Yorgelis Delgado, quien resultó lesionada y fue atendida por los organismos de emergencia. También fue rescatado el padre de la menor, quien habría sufrido una fractura de consideración.

Sin embargo, la actriz y su madre no lograron sobrevivir al colapso de la estructura. La noticia generó consternación entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento venezolano, que recordaron a Delgado como uno de los rostros más queridos de la televisión infantil de los años noventa.

¿Quién era Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado nació el 15 de diciembre de 1982 en La Guaira, Venezuela. Alcanzó popularidad durante la década de los noventa gracias a su participación en ‘El Club de los Tigritos’, programa producido por Venevisión en el que actuaba, bailaba y animaba junto a otras figuras juveniles de la época.

Su presencia en la pantalla la convirtió en una de las integrantes más recordadas del formato, que marcó a toda una generación de televidentes. En ese espacio compartió escenario con artistas como Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.

Además de su trabajo en el programa infantil, Delgado también hizo parte de producciones como ‘Rugemanía’, ‘Atómico’, ‘Entre tú y yo’ y ‘De Sol a Sol’. En algunas de estas series compartió créditos con figuras vinculadas a la música juvenil venezolana, entre ellas integrantes de Salserín y el dúo Servando y Florentino.

Consternación en Venezuela

La muerte de Yorgelis Delgado se suma a las historias humanas que han dejado los sismos en Venezuela. Su caso ha causado especial impacto por el cariño que muchos televidentes aún conservaban por su trayectoria en la televisión.

En redes sociales, seguidores han lamentado su partida y han enviado mensajes de solidaridad a sus familiares, especialmente a su hija, quien logró ser rescatada con vida en medio de la emergencia.