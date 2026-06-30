El fútbol profesional colombiano despide a uno de sus guerreros más persistentes y queridos. A sus 39 años, Wilson David Morelo López decidió colgar los botines, cerrando una trayectoria marcada por los goles, la superación personal y un legado imborrable en las canchas de América Latina.

De los techos de plástico en Córdoba a la gloria continental, la vida de Morelo es el reflejo del futbolista que vence todas las apuestas en su contra.

Del barro a la gloria: una historia de superación

Nacido en el barrio de invasión Canta Claro, en Montería, la infancia de Morelo transcurrió en una humilde vivienda de tablas y plástico, en medio de un contexto complejo golpeado por la delincuencia. Sin embargo, para él la pelota siempre fue un faro de luz: “Cuando estaba de niño, la pelota me enfocaba. Sabía que el fútbol me iba a sacar adelante”, llegó a confesar el delantero.

Su debut profesional se dio a la temprana edad de 17 años (2004) vistiendo la camiseta del Bajo Cauca F.C. (hoy Águilas Doradas) en la Primera B. Tras un paso por Envigado y una etapa difícil en Millonarios, el destino lo llevó al América de Cali, donde saboreó su primera estrella en 2008. Fue justamente en Cali donde sufrió el golpe más duro de su vida: la pérdida de su hermano. Lejos de derrumbarse, transformó el dolor en motor, cumpliendo la promesa y el sueño de ambos de verlo triunfar al más alto nivel.

El León que rugió en América

Tras vestir las camisetas de Atlético Huila, Deportes Tolima y La Equidad, la consagración absoluta de Wilson Morelo llegó en la capital de la República con Independiente Santa Fe.

Con el conjunto 'Cardenal' se transformó en leyenda. Fue pieza clave para el título de la liga en 2014, pero su punto más alto llegó en 2015 al coronarse campeón de la Copa Sudamericana, torneo en el que además se erigió como el máximo goleador. Sus tripletes memorables en Copa Libertadores y su idilio con la red lo convirtieron en un ídolo eterno para la hinchada albirroja en sus tres diferentes etapas con el club.

"A base de goles, entrega y un corazón inquebrantable, Morelo se ganó un lugar en el olimpo de Independiente Santa Fe".

Un embajador del gol

Su olfato goleador traspasó las fronteras de Colombia. Morelo llevó sus celebraciones a México, donde defendió los colores de Monterrey, Dorados de Sinaloa y Pachuca. También dejó su huella en el Everton de Chile y tuvo un recordado paso por Colón de Santa Fe en Argentina, donde fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2019 y conquistó un título histórico en el fútbol gaucho.

Tras un breve regreso por Águilas Doradas, Wilson decidió que el cierre de su historia debía ser donde todo comenzó. En 2024 firmó con Jaguares de Córdoba, dándole el gusto a su departamento natal de verlo jugar y marcar goles con la camiseta celeste. Recientemente jugó en Pasto.

Hoy, a los 39 años, Morelo cierra una carrera ejemplar de más de dos décadas. Se va el futbolista, pero queda el ejemplo de resiliencia de aquel niño que vio en un balón de fútbol la llave para cambiar su destino y el de su familia.

"Gracias a cada club que creyó en mí, a los presidentes, directivos, entrenadores, compañeros, cuerpos médicos, utileros y a todas las personas que hicieron parte de esta historia. Gracias a cada afición que me abrió las puertas de su corazón y me acompañó durante tantos años. Llevaré ese cariño conmigo para siempre".