Murió Gustavo Gallón: ¿qué se sabe de sus últimos días en Suiza?

El presidente Gustavo Petro confirmó este martes 30 de junio la muerte de Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra. El diplomático estaba hospitalizado en Suiza y será velado en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Petro confirmó la muerte del embajador

El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Gustavo Gallón Giraldo, murió este martes en Suiza, luego de permanecer hospitalizado durante los últimos días. La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien informó el fallecimiento a través de sus redes sociales.

Según el mandatario, Gallón fue desconectado “de acuerdo con las normas suizas”. Petro también anunció que el cuerpo del diplomático será trasladado a Colombia para una velación en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El caso tiene impacto institucional porque Gallón se desempeñaba como representante permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra, una de las misiones diplomáticas más relevantes para la agenda de derechos humanos, cooperación multilateral y seguimiento internacional al país.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy lamentó el fallecimiento y destacó el papel de Gallón en la defensa y protección de los derechos humanos. También señaló su participación en el proceso que llevó a Colombia a ser elegida por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2025-2027.

Una trayectoria ligada a los derechos humanos

Gallón nació en Cali el 14 de marzo de 1952. Era abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en ciencia política en la Universidad de París I y en sociología política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Antes de asumir la misión diplomática en Ginebra, fue director y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, organización creada a finales de los años ochenta y enfocada en el uso del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario para documentar y tramitar casos relacionados con la violencia en Colombia.

También fue conjuez de la Corte Constitucional, representante especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial y experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Haití. Además, integró espacios derivados del Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad.

En diciembre de 2022 asumió como embajador extraordinario y plenipotenciario, y representante permanente de Colombia ante la ONU y otros organismos internacionales en Ginebra. Desde ese cargo participó en discusiones sobre derechos humanos, paz, niñez, asistencia técnica internacional y compromisos multilaterales del Estado colombiano.

Lo que sigue es el traslado del cuerpo a Bogotá y la realización de las honras fúnebres anunciadas por el Gobierno en el Palacio de San Carlos. La Cancillería deberá definir posteriormente el manejo de la representación diplomática de Colombia ante la ONU en Ginebra.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

Hasta el momento, las autoridades no han informado una causa médica específica sobre la muerte de Gustavo Gallón. La información conocida indica que el embajador permanecía hospitalizado en Suiza y que su estado era grave, según reportes previos confirmados por la Cancillería a medios nacionales.

El presidente Gustavo Petro afirmó que Gallón fue “desconectado” de acuerdo con las normas suizas. Medios como Blu Radio señalaron que el diplomático fue retirado de los sistemas de asistencia médica que lo mantenían con vida. Sin embargo, no se ha divulgado un parte médico que precise la enfermedad, complicación o condición clínica que llevó a su hospitalización.

Por esa razón, la información disponible permite afirmar que Gallón murió en Suiza tras permanecer hospitalizado y ser desconectado de soporte médico, pero no que haya fallecido por una causa médica concreta. La Cancillería anunció que será velado en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, en Bogotá.