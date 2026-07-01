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Samper pide un Gran Acuerdo Nacional para frenar la polarización

Ernesto Samper pidió un Gran Acuerdo Nacional para bajar la polarización tras los cruces entre De la Espriella y Cepeda.
Samper pide un Gran Acuerdo Nacional para frenar la polarización
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Redes sociales (@ernestosamperp)

El expresidente colombiano Ernesto Samper hizo este martes un llamado a frenar la polarización política y propuso impulsar un Gran Acuerdo Nacional, tras las declaraciones cruzadas entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el senador Iván Cepeda en el inicio de la transición hacia el nuevo Gobierno.

Un llamado a bajar la confrontación

En un comunicado, Samper pidió dejar atrás lo que calificó como “empalmes vengativos”, en referencia al proceso de transición entre gobiernos, así como el llamado a la desobediencia civil planteado por Cepeda. Según el exmandatario, el país debe concentrarse en encontrar puntos comunes y respuestas a las demandas ciudadanas.

“Yo creo que estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos o de desobediencias civiles, así sean ellas pacíficas, sino para encontrar, a través de un Gran Acuerdo Nacional, todo lo que nos puede unir y encontrar salidas a las soluciones que están esperando los colombianos”, afirmó.

Samper aseguró que observa “con preocupación” tanto las denuncias formuladas por Cepeda contra De la Espriella como las críticas del presidente electo a la gestión del mandatario saliente, Gustavo Petro.

Sin embargo, el exjefe de Estado sostuvo que esas controversias deben ser investigadas, examinadas y resueltas por las autoridades judiciales colombianas, y no trasladarse al escenario político como parte de una confrontación entre sectores.

Acuerdos para fortalecer la democracia

El expresidente afirmó que Colombia necesita pasar de la confrontación política a la construcción de acuerdos nacionales que permitan responder a las necesidades de los ciudadanos y fortalecer la democracia.

En el mismo mensaje, Samper apeló a una metáfora futbolística al pedir que la polarización “no termine como los partidos del Mundial en penales”, sino que dé paso a “una política de convivencia” basada en la concordia.

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