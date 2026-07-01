Petro reconoce fallas con el Clan del Golfo y reactiva extradición de ‘Chiquito Malo’

El presidente Gustavo Petro anunció que firmó el decreto que levanta la suspensión de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, jefe del Clan del Golfo. La decisión golpea el proceso de diálogo con esa estructura y reabre la presión judicial sobre uno de los criminales más buscados del país.

Petro cambia el tono frente al Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles 1 de julio que firmó el decreto con el que se quita la suspensión de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo cabecilla del Clan del Golfo. Según el mandatario, si el jefe criminal es capturado, “inmediatamente debe ser extraditado”.

El anuncio marca un giro en la política del Gobierno frente a esa estructura armada, con la que la administración Petro venía impulsando conversaciones dentro de la estrategia de paz total. En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que una negociación con grupos armados requiere “sinceridad” y afirmó que, en este caso, “sinceridad no hubo”.

Petro también vinculó la decisión con recientes golpes contra la organización. Mencionó la captura de alias ‘el Zarco’, señalado como integrante del Clan del Golfo. Sin embargo, el registro oficial disponible del Ejército reporta una captura en Medellín de un presunto cabecilla y jefe sicarial de esa estructura en El Bagre, Antioquia, tras una investigación conjunta con la Policía.

La extradición vuelve al centro del proceso

Alias ‘Chiquito Malo’ es requerido por autoridades de Estados Unidos. En abril de 2026, el Departamento de Justicia informó nuevos cargos en su contra por narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, empresa criminal continuada, tráfico internacional de cocaína y uso de armas en delitos relacionados con narcotráfico. La acusación señala que Ávila Villadiego seguía prófugo.

El caso ya venía generando choques entre el Gobierno, la Fiscalía y la justicia. En mayo, la Fiscalía mantuvo vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido ‘Chiquito Malo’, pese a la solicitud del Gobierno de suspenderlas para facilitar el traslado hacia Zonas de Ubicación Temporal.

Esas zonas hacían parte del esquema de negociación con el grupo, que buscaba concentrar combatientes mientras avanzaban los diálogos. Según reportes previos, el Gobierno había planteado espacios en Córdoba y Chocó, con acompañamiento institucional y condiciones de desarme.

Fallas, reclamos y presión internacional

En su mensaje, Petro defendió la idea de los diálogos sociojurídicos, promovida inicialmente por Danilo Rueda, excomisionado de Paz, como una vía para integrar territorios afectados por economías ilegales y reducir la violencia. Sin embargo, el mandatario reconoció que el esquema no tuvo los resultados esperados con el Clan del Golfo y responsabilizó a la Fiscalía por no acompañar su enfoque de sustitución voluntaria de cultivos.

El proceso ya venía golpeado. En febrero de 2026, el Clan del Golfo suspendió provisionalmente la negociación después de que el Gobierno anunciara cooperación con Estados Unidos para capturar a su máximo jefe. Posteriormente, las conversaciones fueron retomadas con mediación de la Iglesia católica y apoyo de Qatar, España, Noruega y Suiza.

Además, recientes audios revelados por Noticias Caracol abrieron una nueva controversia sobre contactos tempranos entre Danilo Rueda y delegados del Clan del Golfo en 2022. En esas conversaciones se habló de eventuales gestos como levantar órdenes de captura y garantías de no extradición, aunque Rueda defendió que se trataba de una fase exploratoria y no de una negociación formal.

Con la decisión anunciada por Petro, la captura de ‘Chiquito Malo’ vuelve a ser una prioridad judicial y diplomática. Lo que sigue es la publicación formal del decreto, la actuación de las autoridades para ubicarlo y el impacto que la medida pueda tener sobre la continuidad de los acercamientos con el Clan del Golfo en la recta final del Gobierno.