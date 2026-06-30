l Banco de la República, emisor colombiano, aprobó un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés, que quedó fijada en 12 %. La decisión fue rechazada por el Gobierno, que considera que puede tener efectos negativos sobre la economía del país.

“Cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla inalterada”, señaló el Banco de la República.

¿Por qué subió la tasa?

El organismo explicó que los indicadores inflacionarios mantienen una tendencia ascendente. En mayo pasado, el índice de precios al consumidor (IPC) interanual se ubicó en 5,8 %.

“Durante 2026, las expectativas de inflación han tenido un comportamiento volátil. Hasta mayo, tanto las expectativas obtenidas de las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública presentaron incrementos a todos los plazos”, indicó el banco.

Aunque para junio esas expectativas se revirtieron parcialmente, las diferentes mediciones de inflación esperada continúan significativamente por encima del 3 % en todos los plazos, agregó la entidad.

El emisor también destacó que el mercado laboral mantiene niveles de desempleo históricamente bajos. En mayo, la tasa se situó en 8,0 %, mientras que los salarios registraron aumentos importantes.

Además, el Banco señaló que la incertidumbre externa sigue siendo elevada por el conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios internacionales de los combustibles y fertilizantes. A esto se suma la reacción de los mercados financieros frente a las decisiones de política monetaria en economías avanzadas.

¿Qué implica para la economía?

El aumento de la tasa de interés busca contener las presiones inflacionarias, pero también puede encarecer el crédito para hogares y empresas. En la práctica, una tasa más alta suele hacer más costosos los préstamos de consumo, vivienda e inversión empresarial.

Esto puede moderar el gasto, reducir la demanda y ayudar a controlar la inflación. Sin embargo, también puede limitar el crecimiento económico si las empresas aplazan inversiones o si los hogares reducen sus decisiones de consumo financiadas con crédito.

Por esa razón, la decisión enfrenta dos objetivos: por un lado, mantener la inflación bajo control; por el otro, evitar que el costo del dinero frene la actividad económica.

Rechazo del Gobierno

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que “no es acertada esta decisión” y señaló que el Gobierno había propuesto una reducción de 50 puntos básicos.

“Creemos que esta nueva decisión, equivocada del grupo mayoritario en la junta directiva del Banco de la República, va a tener impactos negativos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y desarrollo”, dijo Ávila.

Tanto el ministro como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han reclamado al Banco de la República una política monetaria más flexible. Según han señalado ambos, la entidad, que es independiente, estaría defendiendo intereses particulares, en especial los del sector bancario.