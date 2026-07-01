Tres aficionados murieron durante festejos por triunfo de México ante Ecuador

La celebración por el triunfo de México ante Ecuador terminó en tragedia en Ciudad de México. Tres aficionados fallecieron por asfixia durante los festejos que se registraron la noche del martes en el centro de la capital mexicana, luego de que la selección lograra avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

¿Qué ocurrió durante los festejos?

Tras el pitazo final, miles de personas salieron a las calles para festejar la victoria de México 2-0 sobre Ecuador. La concentración principal se registró en los alrededores del Ángel de la Independencia, el Paseo de la Reforma y otros puntos del centro de la ciudad.

En la zona se habían instalado pantallas gigantes para seguir el encuentro, mientras que los festejos se extendieron por varios kilómetros entre el Zócalo, Reforma y las inmediaciones del Bosque de Chapultepec.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, tres personas fueron encontradas inconscientes en calles cercanas al Paseo de la Reforma.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 48 años, un hombre de 44 años y una joven de 19 años. Las autoridades informaron que fallecieron por asfixia, aunque hasta el momento no entregaron mayores detalles sobre la forma exacta en la que ocurrieron los hechos.