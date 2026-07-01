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Nicky Jam apoya a Venezuela con avión privado para enviar ayuda humanitaria tras terremotos

El cantante pone su avión privado al servicio de la ayuda humanitaria para transportar insumos a Venezuela tras los terremotos, e invita a otros artistas a sumarse a la causa.
Nicky Jam
Créditos:
Instagram @nickyjam

El cantante de reguetón Nicky Jam ha mostrado su solidaridad con Venezuela tras los recientes terremotos que afectaron a varias comunidades del país. A través de sus redes sociales, el artista anunció que puso su avión privado a disposición de las labores humanitarias para facilitar el transporte de ayuda destinada a los damnificados.

“Estoy poniendo mi granito de arena, uno de muchos que quiero poner”, expresó el intérprete, dejando claro su compromiso con la situación que atraviesa el país sudamericano.

Según explicó el propio artista, hasta el momento la aeronave ha realizado un solo vuelo cargado con suministros esenciales, pero su intención es continuar con más viajes en los próximos días. La ayuda incluye medicamentos, alimentos enlatados, pañales, artículos para bebés y otros insumos básicos destinados a las comunidades más afectadas por la emergencia.

Además de su aporte directo, Nicky Jam hizo un llamado a otros artistas y figuras públicas para que se sumen a la causa, utilizando sus recursos y plataformas para apoyar a quienes más lo necesitan en este momento crítico.

En paralelo, varios artistas internacionales también han expresado su respaldo al pueblo venezolano durante sus presentaciones recientes. Uno de ellos fue Bad Bunny, quien en un concierto en Londres dedicó un mensaje de solidaridad a las víctimas del fenómeno natural.

“Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y nuestras hermanas de Venezuela; todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Ustedes son un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto”, afirmó el artista puertorriqueño.

La iniciativa de Nicky Jam se suma a una ola de apoyo internacional que busca brindar alivio y esperanza a las familias afectadas por los recientes desastres naturales en Venezuela.

Nicky Jam
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