Así fue la reunión de Petro con el papa León XIV

El presidente Gustavo Petro fue recibido este jueves 2 de julio de 2026 por el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, en una audiencia privada que hizo parte de la agenda internacional del mandatario colombiano en la recta final de su Gobierno.

Tras el encuentro con el pontífice, Petro también sostuvo reuniones en la Secretaría de Estado del Vaticano con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con monseñor Daniel Pacho, subsecretario para el Sector Multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales.

¿De qué hablaron?

Durante la audiencia se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, así como los efectos de los conflictos, la delincuencia organizada internacional y los desafíos del cambio climático.

De acuerdo al comunicado del Vaticano, durante el encuentro “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede”.

Paz, reconciliación y unidad nacional

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la cooperación entre la Iglesia y el Estado colombiano para promover escenarios de paz. La Santa Sede destacó “la colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

En ese sentido, el encuentro tuvo un componente político y diplomático, en medio del cierre del mandato de Petro y del proceso de transición hacia el nuevo gobierno.

Crimen organizado y crisis climática

Además de la situación interna del país, Petro y León XIV también hablaron sobre asuntos de alcance regional e internacional. El Vaticano indicó que en la reunión “se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, de la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”.

Estos temas han hecho parte de la agenda internacional del presidente colombiano, quien ha insistido en la necesidad de vincular la paz, la protección de las comunidades y la lucha contra la crisis climática como ejes de discusión global.

Segundo encuentro entre Petro y León XIV

Esta fue la segunda reunión entre Gustavo Petro y el papa León XIV. Ambos ya se habían encontrado en mayo de 2025, también en el Vaticano, en medio de los primeros días del pontificado del líder de la Iglesia católica.

La nueva audiencia se produjo a pocas semanas de que Petro termine su mandato, previsto para el 7 de agosto de 2026, y mientras en Colombia avanza el proceso de empalme con el gobierno entrante.