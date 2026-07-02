65 menores fallecidos en operaciones militares durante el Gobierno Petro

El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que aproximadamente 65 menores de edad han fallecido en operaciones militares durante los cuatro años del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La cifra fue entregada por el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, en medio del balance institucional sobre los casos documentados por el organismo forense.

Menores entre los 14 y 17 años

“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante estos cuatro años del gobierno actual. Las edades generalmente están entre 14 y 17 años”, afirmó Cortés.

De acuerdo con la información conocida, los casos corresponden principalmente a adolescentes que habrían muerto en medio de operaciones desarrolladas contra estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país.

Las zonas más afectadas

Cortés señaló que los casos se concentran especialmente en departamentos periféricos, donde persiste la presencia de grupos armados ilegales y se han desarrollado operaciones de la Fuerza Pública. Entre las zonas mencionadas están Guaviare, Arauca y Putumayo.

“Está ocurriendo que hay partes de lo que se llama precisamente la otra Colombia, son sitios que se están incorporando a un efecto de violencia que hace que las tasas se estén aumentando en estos departamentos”, afirmó el director de Medicina Legal.

Debate por el impacto humanitario

El reporte reabre el debate sobre el impacto humanitario de las operaciones militares en zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales y denuncias de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Aunque Medicina Legal documenta estos casos desde su labor forense, la entidad ha recordado que sus cifras corresponden a hechos conocidos por el sistema médico legal y no implican, por sí mismas, determinaciones judiciales sobre responsabilidades.