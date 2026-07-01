La Jurisdicción Especial para la Paz dejó en firme la sentencia condenatoria contra siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por crímenes asociados a más de 21.000 hechos de secuestro. La decisión fue tomada por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en segunda y última instancia.

La decisión contra el último Secretariado

La JEP confirmó y ajustó la responsabilidad penal de Rodrigo Londoño Echeverry, último comandante de las Farc; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental; Milton de Jesús Toncel Redondo, comandante del Bloque Sur; Pablo Catatumbo Torres Victoria, comandante del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, comandante del Bloque Magdalena Medio; Julián Gallo Cubillos, comandante del Frente Urbano Antonio Nariño, y Rodrigo Granda Escobar, conocido como el excanciller de las Farc.

Según la decisión, los siete fueron declarados responsables como autores mediatos por el aparato organizado de poder en que se convirtió la antigua guerrilla. La condena incluye crímenes de guerra como toma de rehenes y homicidio, además de crímenes de lesa humanidad por privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.

La Sección de Apelación también concluyó que cinco de los siete condenados son responsables, por el mando que ejercían sobre la estructura armada, de no haber evitado delitos como tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.

Víctimas tendrán más peso en la sanción

El fallo resolvió las apelaciones contra la sentencia de primera instancia. De acuerdo con la JEP, se presentaron 52 cuestionamientos por parte de víctimas, organizaciones de víctimas y el Ministerio Público, además de 17 reparos de los comparecientes sancionados.

La Sección de Apelación revocó 36 resolutivos de la primera decisión, al considerar que algunas actividades restaurativas eran imprecisas, podían confundirse con obligaciones propias del régimen de condicionalidad o no les daban a las víctimas el lugar que les correspondía en la definición de la sanción.

Por esa razón, el tribunal ordenó incluir 35 propuestas restaurativas presentadas por las víctimas y fijó un cronograma territorializado para el cumplimiento de la sanción. Las actividades se desarrollarán en siete fases, entre el 15 de agosto de 2026 y febrero de 2034, en regiones como Bogotá, Antioquia, Caquetá, Meta, Bolívar, Cesar, Huila, Putumayo, Nariño, Santander, Casanare, Vaupés y Sumapaz.

Las líneas restaurativas incluyen desminado humanitario, infraestructura rural y urbana, medio ambiente, memoria histórica, búsqueda de desaparecidos y proyectos de vida económica. La infraestructura concentra la mayor parte de las actividades previstas.

Sanción efectiva, no cárcel ordinaria

La JEP enfatizó que la sanción propia debe ser efectiva y no indeterminada. Esto implica trabajos definidos, metas medibles, horarios, lugares de residencia, municipios de ejecución, supervisión estricta y restricciones de derechos para los responsables.

La segunda instancia también revocó la condena por el crimen de esclavitud, al considerar que los comparecientes no tuvieron oportunidad de aceptar o rechazar responsabilidad por esa calificación. Sin embargo, aclaró que los hechos relacionados quedaron sancionados bajo delitos como tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal y otros tratos inhumanos.

Lo que sigue será la ejecución de las sanciones bajo supervisión judicial. La JEP advirtió que el Gobierno Nacional y sus entidades deberán garantizar los recursos necesarios para que los proyectos restaurativos se cumplan y para que no se afecten los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.