Capturan a policías en Venezuela señalados de robar dinero entre los escombros

Cuatro policías venezolanos fueron detenidos tras ser señalados de robar dinero y objetos de valor entre los escombros dejados por los terremotos en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia en Venezuela.

Los capturados pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, y fueron expulsados del organismo de seguridad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, en los que ciudadanos increparon a uno de los funcionarios por tener en su poder un fajo de billetes. Según las denuncias, los policías habrían tomado el dinero de viviendas o edificaciones colapsadas tras los sismos.

Autoridades rechazan el caso y anuncian sanciones

Tras conocerse la denuncia, el CICPC confirmó la expulsión de los funcionarios y anunció acciones disciplinarias y judiciales en su contra. El organismo señaló que los agentes, “desviándose de sus deberes”, habrían actuado de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros.

La institución aseguró que “no tolerará, bajo ninguna circunstancia” actos de corrupción en medio de la emergencia. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz agradeció la denuncia ciudadana que permitió identificar a los presuntos responsables.

El ministro Diosdado Cabello también rechazó lo ocurrido, calificó los hechos como “actos impúdicos, indecentes e inmorales” y aseguró que los señalados serán “juzgados como corresponde”.

Investigación sigue abierta

Las autoridades venezolanas indicaron que los detenidos serán presentados ante tribunales. Mientras tanto, el caso ha aumentado la indignación pública en medio de una emergencia que mantiene a comunidades enteras buscando sobrevivientes, removiendo escombros y tratando de recuperar sus pertenencias.

La Guaira ha sido uno de los puntos más golpeados por los terremotos, por lo que ciudadanos y voluntarios han pedido mayor control, transparencia y vigilancia en las zonas afectadas.