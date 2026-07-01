Andreina Fiallo sorprendió con dedicatoria de amor que le hizo a Fredy Guarín

Las imágenes muestran a la pareja compartiendo tiempo con sus hijos durante unas vacaciones en Miami, destino desde el que también han publicado varios momentos de su viaje.

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La publicación generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes celebraron esta nueva oportunidad para la familia. Muchos destacaron el cambio personal de Guarín y expresaron su alegría por verlos nuevamente unidos, enviándoles mensajes de apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa.

Aunque la pareja ha preferido mantener un perfil discreto sobre su reconciliación, sus recientes publicaciones dejan claro que hoy disfrutan de un renovado capítulo juntos, rodeados del cariño de sus hijos y del respaldo de sus seguidores.