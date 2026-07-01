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Andreina Fiallo sorprendió con dedicatoria de amor que le hizo a Fredy Guarín

La modelo felicitó al futbolista por su cumpleaños con un emotivo mensaje y compartió imágenes familiares, confirmando que retomaron su relación tras varios años separados.
Andreina Fiallo y Fredy Guarín
Créditos:
Instagram @fguarin13

Las imágenes muestran a la pareja compartiendo tiempo con sus hijos durante unas vacaciones en Miami, destino desde el que también han publicado varios momentos de su viaje.

Lea también: Video: Los días difíciles de Andreina Fiallo, ex de Fredy Guarín

La publicación generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes celebraron esta nueva oportunidad para la familia. Muchos destacaron el cambio personal de Guarín y expresaron su alegría por verlos nuevamente unidos, enviándoles mensajes de apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa.

Aunque la pareja ha preferido mantener un perfil discreto sobre su reconciliación, sus recientes publicaciones dejan claro que hoy disfrutan de un renovado capítulo juntos, rodeados del cariño de sus hijos y del respaldo de sus seguidores.

Después de meses de especulaciones, Andreina Fiallo y Fredy Guarín parecen haber dejado atrás su pasado y atraviesan una nueva etapa como pareja. 

La modelo aprovechó el cumpleaños número 40 del exfutbolista para dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales, una publicación que muchos interpretan como la confirmación definitiva de su reconciliación.

Mensaje de Andreina Fiallo a Fredy Guarín

El pasado 30 de junio, con motivo del cumpleaños de Fredy Guarín, Andreina compartió un mensaje que llamó la atención de sus más de un millón de seguidores en Instagram.

"Feliz cumpleaños al papá de mis pollitos. A Dios damos gracias por traerte sano de regreso", escribió la modelo junto a una serie de fotografías en las que el exfutbolista aparece disfrutando de diferentes momentos en familia.

Mensaje de Andreina Fiallo a Fredy Guarín

La historia entre ambos estuvo marcada por una mediática separación ocurrida en 2017, cuando su relación llegó a su fin en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte del exjugador de la Selección Colombia. Sin embargo, casi una década después, decidieron darse una nueva oportunidad.

Las primeras señales de este acercamiento comenzaron a aparecer a finales de febrero durante la celebración de los 15 años de su hija Danna. Desde entonces, los seguidores de la pareja notaron constantes interacciones en redes sociales, como "me gusta", comentarios y fotografías tomadas en los mismos lugares, lo que alimentó los rumores de un posible regreso. A pesar de ello, ninguno de los dos había hablado públicamente sobre el tema.

Fredy Guarín
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